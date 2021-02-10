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В Бурятии туристы станцевали ёхор на Байкале

В Бурятии туристы станцевали ёхор на Байкале
Общество,  Фото:скриншот
Гости прибыли в республику в минувшие выходные

Накануне в паблике «Аноним 03» опубликовали видео, на котором туристы первого чартерного рейса станцевали ёхор на льду Байкала.

- Бурятия приветствует гостей, туристов с чартерного рейса TUI на льду Байкала, - подписал автор видеозаписи.



Как сообщал «Байкал Daily», утром 7 февраля, в аэропорту Улан-Удэ приземлился первый зимний чартер с туристами. Рейс прибыл из Екатеринбурга. Туристам устроили небанальную встречу, расстелив перед трапом самолёта красную ковровую дорожку. Также в Улан-Удэ прибыла руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которую сопровождал глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Вчера Бурятия и Иркутская область подписали протокол по развитию туризма на Байкале. 

- Это по-настоящему исторический момент, когда для обсуждения туризма на Байкале встречается руководство сразу двух регионов – Бурятии и Иркутской области. Уникальный Байкал необходимо развивать как единое туристическое пространство на базе общей концепции пространственного развития с фокусом на устойчивый туризм, как одну из ключевых отраслей экономики Байкала, – прокомментировала Зарина Догузова. 


туризм
 
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