 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Иркутской области задержали парня двумя мешками марихуаны

В Иркутской области задержали парня двумя мешками марихуаны
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Молодого человека выдал ускоренный шаг

В городе Зима Иркутской области правоохранители задержали мужчину с двумя мешками марихуаны.

В ходе проведения рейда сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» и работники Зиминского лесхоза объезжали лес на обслуживаемой территории. Внимание участкового уполномоченного привлёк молодой мужчина, который шёл по дороге, ведущей мимо полей, с двумя мешками. Увидев автопатруль, человек заметно ускорил шаг.

Волнуясь, 23-летний местный житель заявил обратившимся к нему полицейским, что несёт в мешках старые вещи. Однако от поклажи исходил резкий характерный запах марихуаны.

Выяснилось, что в мешках находилась сухая растительная масса, похожая на коноплю. Как в последствии показала экспертиза, содержимым оказалось наркотическое средство растительного происхождения каннабис (марихуана) общим весом около 4 кг.

По данному факту сотрудниками возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутская область наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ выявили 44 стихийных горки
В Улан-Удэ выявили 44 стихийных горки
Общество, 10.02.2021
Все они находятся в опасной близости от проезжей части
В Бурятии открылась выставка «Живопись танка – путь к Просветлению»
В Бурятии открылась выставка «Живопись танка – путь к Просветлению»
Общество, 10.02.2021
Представляем фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия


В Улан-Удэ хозяин дома выследил воров
В Улан-Удэ хозяин дома выследил воров
Общество, 10.02.2021
Мужчина преследовал их на машине
В Бурятии пройдёт концерт этнической музыки
В Бурятии пройдёт концерт этнической музыки
Общество, 10.02.2021
9 марта на сцене театра выступит начинающая певица Инга Халтанова
В Бурятии дорожникам задерживали зарплату
В Бурятии дорожникам задерживали зарплату
Общество, 10.02.2021
За задержку зарплаты работникам не выплатили компенсацию
Российский Дед Мороз посетит Улан-Удэ
Российский Дед Мороз посетит Улан-Удэ
Общество, 10.02.2021
Он примет участие в праздновании Белого месяца на площади Советов
В Бурятии дети уроженца Азербайджана жили без гражданства России
В Бурятии дети уроженца Азербайджана жили без гражданства России
Общество, 10.02.2021
Они не получали меры поддержки, в том числе бесплатную медицинскую помощь  
В улан-удэнский музей можно будет попасть бесплатно
В улан-удэнский музей можно будет попасть бесплатно
Общество, 10.02.2021
Для этого нужно нарядиться в национальный костюм
В Забайкалье следователь продал знакомому вещдоки
В Забайкалье следователь продал знакомому вещдоки
Общество, 10.02.2021
Изъятые «Apple IPhone» он продал за 15 тысяч рублей
Житель Бурятии незаконно выловил байкальскую нерпу
Житель Бурятии незаконно выловил байкальскую нерпу
Общество, 10.02.2021
Суд назначил ему исправительные работы
В Бурятии за сутки выявили 103 больных COVID-19
В Бурятии за сутки выявили 103 больных COVID-19
Общество, 10.02.2021
Темпы заболевания продолжают снижаться

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^