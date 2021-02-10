В Иркутской области задержали парня двумя мешками марихуаны

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Молодого человека выдал ускоренный шаг



В городе Зима Иркутской области правоохранители задержали мужчину с двумя мешками марихуаны.



В ходе проведения рейда сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» и работники Зиминского лесхоза объезжали лес на обслуживаемой территории. Внимание участкового уполномоченного привлёк молодой мужчина, который шёл по дороге, ведущей мимо полей, с двумя мешками. Увидев автопатруль, человек заметно ускорил шаг.



Волнуясь, 23-летний местный житель заявил обратившимся к нему полицейским, что несёт в мешках старые вещи. Однако от поклажи исходил резкий характерный запах марихуаны.



Выяснилось, что в мешках находилась сухая растительная масса, похожая на коноплю. Как в последствии показала экспертиза, содержимым оказалось наркотическое средство растительного происхождения каннабис (марихуана) общим весом около 4 кг.



По данному факту сотрудниками возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.