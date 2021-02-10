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Улан-удэнец потратил предназначенные на новогодний стол деньги

Улан-удэнец потратил предназначенные на новогодний стол деньги
Общество,  Фото:pixabay.com
Он обманул знакомого, что закупит всё необходимое для встречи Нового года

В дежурную часть полиции в Еравнинском районе с заявлением о мошенничестве обратился 55-летний житель села Сосново-Озерское.

Выяснилось, что 20-летний улан-удэнец обманул потерпевшего. 23 декабря прошлого года парень пришёл в гости к мужчине, зная, что он в этот день получает пенсию по инвалидности. Молодой человек предложил потерпевшему отпраздновать Новый год вместе, и мужчина согласился. Тогда житель Улан-Удэ сказал ему, что для закупки продуктов и спиртных напитков ему нужны 8 тысяч рублей. При передаче денег парень заверил мужчину, что он его не обманет, и Новый год они будут отмечать вместе, а всё необходимое к новогоднему столу он закупит сам. Забрав деньги, молодой человек отправился в Улан-Удэ, где потратил всю сумму на свои нужды.

Потерпевший, не дождавшись знакомого в новогоднюю ночь, а также и на следующий день, позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

Улан-удэнец вину свою признал. Молодой человек ранее не судим, не работает.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
мошенничество
 
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