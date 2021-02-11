В Улан-Удэ проходит школьный конкурс бурятской культуры

Финал «Бэлигтэй багша» состоится 19 февраля
В Улан-Удэ продолжается IІ городской конкурс «Бэлигтэй багша - 2021» («Арюухан – Бэлиг 2021») среди общеобразовательных учреждений. Мероприятие посвящено празднику Белого месяца.
- Конкурс проводится с целью формирования и развития у детей интереса к изучению бурятского языка и традиционной культуры бурятского народа. Задачами конкурса являются: выявление талантливых детей, стимулирование их творческой инициативы, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Среди номинаций конкурса:
- «Арюухан» - девочки в возрасте от 10 до 13 лет;
- «Бэлиг» - мальчики в возрасте от 10 до 13 лет;
- «Бэлигтэй багша» - педагоги учреждений общего и дополнительного образования.
19 февраля в 15:00 в здании дома творчества Советского района состоится финал конкурса. Здесь пройдёт гала-концерт и награждение победителей и номинантов. Также гала-концерт можно будет увидеть в прямом эфире на ютуб-канале «Форус РБ».
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