В Улан-Удэ выявили 44 стихийных горки

Общество, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

Все они находятся в опасной близости от проезжей части



В Улан-Удэ продолжают обследовать улицы и переулки на предмет обнаружения стихийных зимних горок, находящихся в опасной близости от проезжей части.



- Зачастую такие места зимних развлечений представляют угрозу, как для самих детей, так и для водителей транспортных средств. Используя несанкционированные съезды для игр, несовершеннолетние могут стать участниками ДТП и получить тяжёлые травмы, - отмечают в МВД по Бурятии.



С начала зимнего периода в адрес комитета городского хозяйства выдано 5 предписаний по ликвидации накатанных участков на стихийных горках. Всего на городских улицах выявлено 44 опасных участка.



- В рамках реализации требований предписаний владельцами дорог, как правило, осуществляется подсыпка в местах стихийных ледяных скатов. Однако, если горка возведена специально и располагается при этом в опасной близости от проезжей части, должен быть осуществлен её демонтаж, - сообщили в МВД по республике.



Также сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с детьми и взрослыми об опасности развлечений на стихийных горках. Любителям зимних забав рекомендуют выбирать безопасные места, закрытые для движения машин.



Если стало известно об опасных горках, которые создают угрозу для безопасности детей (граничит с проезжей частью или съезд горки выходит на проезжую часть дороги), горожане могут обратиться на телефон дежурной части ГИБДД 29-29-02, 29-29-99 или на официальный сайт Госавтоинспекции в раздел «Приём обращений».

