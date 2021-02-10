Лучших по итогам 2020 года будут выбирать по 31 номинации
В Бурятии стартовал приём заявок на конкурс республиканских премий в области физической культуры и спорта «Золотой Олимп - 2020». 26 марта на вершину «Олимпа» поднимутся те, кто внёс наибольший вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе.
В конкурсе могут принять участие деятели отрасли физической культуры и спорта, учреждения и организации, деятельность которых направлена на развитие массовой физической культуры и спорта и подготовку спортивного резерва, а также муниципальные образования республики. Заявки принимаются до 20 февраля.
Лучших по результатам 2020 года будут выбирать по 31 номинации. Список номинаций, критерии оценки, необходимые документы, место приёма заявок для каждой номинации можно посмотреть в положении на официальном сайте минспорта РБ.
Напомним, что конкурс пройдёт уже в 15 раз. В прошлый раз лучшим спортсменом Бурятии признали Людмилу Воронцову. Кто будет лучшим в этом году станет известно 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики республики.
В Бурятии начался приём заявок на конкурс «Золотой Олимп»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мероприятие посвящено юбилею района и празднованию Белого месяца
Сборные выиграли 71 медаль по русским шашкам, 8 по вольной борьбе и 9 по конькобежному спорту
На полигоне «Бурдуны» военнослужащие оттачивают своё мастерство в стрельбе
Лучших по итогам 2020 года будут выбирать по 31 номинации
Даже на пенсии Лидия Пухнаревич проводила концерты для иркутян
Соревнования пройдут в середине февраля в Казани
Для трудоспособного населения его размер составил 14146,04 рублей
Соревнования станут отборочным этапом к Олимпийским играм 2024 года
Убитый им мужчина являлся бывшим сожителем матери
Турнир среди мужчин проходил в начале февраля в Барнауле
В республике стартовал туристский проект «Сказочный Сагаалган»
Первенство России среди детей прошло в Калужской области
В играх участвовали команды четырёх возрастных категорий
В столице Забайкалья обсудят идею присвоения городу почётного звания
Также можно бесплатно покататься на лыжах