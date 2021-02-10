 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Бурятии чемпионы мира готовят экипажи ВВО к «Танковому биатлону»

В Бурятии чемпионы мира готовят экипажи ВВО к «Танковому биатлону»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
На полигоне «Бурдуны» военнослужащие оттачивают своё мастерство в стрельбе

Экипажи танковых подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, под руководством чемпионов мира приступили к подготовке к конкурсу «Танковый биатлон».

В условиях сильных февральских морозов на полигоне «Бурдуны» военнослужащие оттачивают своё мастерство в стрельбе с места, в движении и по мишеням, имитирующих низколетящий объект, из штатного вооружения танка Т-72Б3. Также они отрабатывают навыки преодоления различных препятствий специальной трассы, в частности, змейки, косогора, эскарпа, колейного моста.

- В целях роста профессионального мастерства танкистов, командованием ВВО была разработана новая методика подготовки экипажей, в основу которой была заложена интенсивная боевая подготовка под руководством тренерского состава состоящего полностью из чемпионов мира по «Танковому биатлону», - сообщает пресс-служба ВВО. - Занятия проводятся по этапам, с тщательным разбором и отработкой каждого элемента. Инструктор-чемпион занимается с экипажами на тех учебных точках, где в ходе выступлений он показывал лучшие результаты. Военнослужащие делятся своим опытом и секретами в ходе выполнения нормативов.

Стоит отметить, что в общевойсковом объединении ВВО проходят службу 8 чемпионов «Танкового биатлона». Начиная с 2018 года на международных этапах конкурса, танковые экипажи ежегодно подтверждали статус лучших танкистов в мире.

Помимо этого, механик-водитель старшина Иван Осеев на международном этапе военных игр «Танковый биатлон-2019», установил рекорд скорости, разогнав танк до 84 км/ч. Экипаж танка, под руководством командира танка старшего сержанта Максима Аюшеева, на окружном этапе «Танкового биатлона» в городе Борзя установили рекорд по навешиванию колейных минных тралов, показав результат 4 минуты 57 секунд.
танковый биатлон ВВО военнослужащие конкурс Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроется выставка художников Осинского района
В Улан-Удэ откроется выставка художников Осинского района
Общество, 10.02.2021
Мероприятие посвящено юбилею района и празднованию Белого месяца
Иркутская область успешно выступила на первенствах Сибири
Иркутская область успешно выступила на первенствах Сибири
Общество, 10.02.2021
Сборные выиграли 71 медаль по русским шашкам, 8 по вольной борьбе и 9 по конькобежному спорту
В Бурятии чемпионы мира готовят экипажи ВВО к «Танковому биатлону»
В Бурятии чемпионы мира готовят экипажи ВВО к «Танковому биатлону»
Общество, 10.02.2021
На полигоне «Бурдуны» военнослужащие оттачивают своё мастерство в стрельбе
В Бурятии начался приём заявок на конкурс «Золотой Олимп»
В Бурятии начался приём заявок на конкурс «Золотой Олимп»
Общество, 10.02.2021
Лучших по итогам 2020 года будут выбирать по 31 номинации
В Иркутске 90 лет отметила известный музыковед
В Иркутске 90 лет отметила известный музыковед
Общество, 10.02.2021
Даже на пенсии Лидия Пухнаревич проводила концерты для иркутян
17 сумоистов представят Бурятию на чемпионате и первенствах России
17 сумоистов представят Бурятию на чемпионате и первенствах России
Общество, 10.02.2021
Соревнования пройдут в середине февраля в Казани
В Забайкалье установили прожиточные минимумы
В Забайкалье установили прожиточные минимумы
Общество, 10.02.2021
Для трудоспособного населения его размер составил 14146,04 рублей
В Иркутской области планируют провести чемпионат России по боксу
В Иркутской области планируют провести чемпионат России по боксу
Общество, 10.02.2021
Соревнования станут отборочным этапом к Олимпийским играм 2024 года
Житель Бурятии убил мужчину металлическим совком
Житель Бурятии убил мужчину металлическим совком
Общество, 10.02.2021
Убитый им мужчина являлся бывшим сожителем матери
Самбист из Братска выиграл «бронзу» всероссийских соревнований
Самбист из Братска выиграл «бронзу» всероссийских соревнований
Общество, 10.02.2021
Турнир среди мужчин проходил в начале февраля в Барнауле
В Бурятии организуют катки на Байкале
В Бурятии организуют катки на Байкале
Общество, 10.02.2021
В республике стартовал туристский проект «Сказочный Сагаалган»
Бурятия завоевала 10 медалей по универсальному бою
Бурятия завоевала 10 медалей по универсальному бою
Общество, 10.02.2021
Первенство России среди детей прошло в Калужской области
В Бурятии завершились соревнования школ по мини-футболу
В Бурятии завершились соревнования школ по мини-футболу
Общество, 10.02.2021
В играх участвовали команды четырёх возрастных категорий
Чита может стать «Городом трудовой доблести»
Чита может стать «Городом трудовой доблести»
Общество, 10.02.2021
В столице Забайкалья обсудят идею присвоения городу почётного звания
Молодёжь Улан-Удэ может бесплатно покататься на коньках
Молодёжь Улан-Удэ может бесплатно покататься на коньках
Общество, 10.02.2021
Также можно бесплатно покататься на лыжах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^