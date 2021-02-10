На полигоне «Бурдуны» военнослужащие оттачивают своё мастерство в стрельбе
Экипажи танковых подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, под руководством чемпионов мира приступили к подготовке к конкурсу «Танковый биатлон».
В условиях сильных февральских морозов на полигоне «Бурдуны» военнослужащие оттачивают своё мастерство в стрельбе с места, в движении и по мишеням, имитирующих низколетящий объект, из штатного вооружения танка Т-72Б3. Также они отрабатывают навыки преодоления различных препятствий специальной трассы, в частности, змейки, косогора, эскарпа, колейного моста.
- В целях роста профессионального мастерства танкистов, командованием ВВО была разработана новая методика подготовки экипажей, в основу которой была заложена интенсивная боевая подготовка под руководством тренерского состава состоящего полностью из чемпионов мира по «Танковому биатлону», - сообщает пресс-служба ВВО. - Занятия проводятся по этапам, с тщательным разбором и отработкой каждого элемента. Инструктор-чемпион занимается с экипажами на тех учебных точках, где в ходе выступлений он показывал лучшие результаты. Военнослужащие делятся своим опытом и секретами в ходе выполнения нормативов.
Стоит отметить, что в общевойсковом объединении ВВО проходят службу 8 чемпионов «Танкового биатлона». Начиная с 2018 года на международных этапах конкурса, танковые экипажи ежегодно подтверждали статус лучших танкистов в мире.
Помимо этого, механик-водитель старшина Иван Осеев на международном этапе военных игр «Танковый биатлон-2019», установил рекорд скорости, разогнав танк до 84 км/ч. Экипаж танка, под руководством командира танка старшего сержанта Максима Аюшеева, на окружном этапе «Танкового биатлона» в городе Борзя установили рекорд по навешиванию колейных минных тралов, показав результат 4 минуты 57 секунд.
В Бурятии чемпионы мира готовят экипажи ВВО к «Танковому биатлону»
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