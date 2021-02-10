В Улан-Удэ хозяин дома выследил воров

Задержанные, ранее судимые жители Улан-Удэ, 22 и 19 лет, переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.







Владелец частного дома в Октябрьском районе Улан-Удэ заявил в правоохранительные органы о краже. Находясь в доме напротив, он увидел, что во дворе его дома ходят незнакомые люди. Мужчина сообщил в полицию и начал следить за незнакомцами.Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Бурятии получили сообщение, что потерпевший следует за преступниками на своём автомобиле недалеко от дома. Подъехав к указанному месту, росгвардейцы задержали двух молодых людей, которые в это время активно ругались с хозяином дома.Во время задержания поступило ещё несколько заявлений о кражах на этой же улице. Ещё в двух домах злоумышленники проникли в дом путём отжима стеклопакетов.В последний дом, возле которого их и задержали, молодые люди не смогли проникнуть из-за решёток на окнах.