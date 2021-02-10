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В Улан-Удэ хозяин дома выследил воров

В Улан-Удэ хозяин дома выследил воров
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Мужчина преследовал их на машине

Владелец частного дома в Октябрьском районе Улан-Удэ заявил в правоохранительные органы о краже. Находясь в доме напротив, он увидел, что во дворе его дома ходят незнакомые люди. Мужчина сообщил в полицию и начал следить за незнакомцами.

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Бурятии получили сообщение, что потерпевший следует за преступниками на своём автомобиле недалеко от дома. Подъехав к указанному месту, росгвардейцы задержали двух молодых людей, которые в это время активно ругались с хозяином дома.

Во время задержания поступило ещё несколько заявлений о кражах на этой же улице. Ещё в двух домах злоумышленники проникли в дом путём отжима стеклопакетов.

В последний дом, возле которого их и задержали, молодые люди не смогли проникнуть из-за решёток на окнах.

Задержанные, ранее судимые жители Улан-Удэ, 22 и 19 лет, переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

Росгвардия кража
 
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