Даже на пенсии Лидия Пухнаревич проводила концерты для иркутян
В Иркутской области 90-летний юбилей отметила известный музыковед Лидия Пухнаревич. Именинницу поздравили министерство культуры и архивов региона и областной дом народного творчества.
Лидия Михайловна – музыковед, композитор, специалист по сибирскому фольклору, член Иркутской областной организации «Союз композиторов». Родилась она в Иркутске. Отучилась в музыкальном училище, где работала после окончания московского института имени Гнесиных. Долгое время преподавала в Иркутском педагогическом институте: вела сольфеджио, читала студентам лекции по гармонии, полифонии, анализу музыкальных произведений. С 60-х годов Лидия Пухнаревич сотрудничала с домом народного творчества, а с 1989 по 1999 годы работала в нём на постоянной основе.
Юбиляр участвовала в проведении семи областных телевизионных конкурсов самодеятельного творчества. Во время многочисленных экспедиций по области собирала и записывала сибирский фольклор. Как постоянный член жюри областной конференции «Молодость, творчество, современность» открывала новые таланты в сфере искусства. Уже на пенсии Лидия Михайловна готовила и проводила концерты для иркутян.
Лидия Пухнаревич продолжает активно следить за культурной жизнью Иркутска и всегда готова обсудить интересные события, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
В Иркутске 90 лет отметила известный музыковед
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Для трудоспособного населения его размер составил 14146,04 рублей
Соревнования станут отборочным этапом к Олимпийским играм 2024 года
Убитый им мужчина являлся бывшим сожителем матери
Турнир среди мужчин проходил в начале февраля в Барнауле
В республике стартовал туристский проект «Сказочный Сагаалган»
Первенство России среди детей прошло в Калужской области
В играх участвовали команды четырёх возрастных категорий
В столице Забайкалья обсудят идею присвоения городу почётного звания
Также можно бесплатно покататься на лыжах
Сегодня проводится буддийский обряд Дугжууба
Возбуждено уголовное дело
Новая система может облегчить мониторинг ледовых переправ
Соелма Дагаева присоединилась к акции «Дарите книги с любовью»
Также осуждённые проверили свои знания истории
Лидером в голосовании стал пляж в селе Дулан