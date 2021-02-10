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В Иркутске 90 лет отметила известный музыковед

В Иркутске 90 лет отметила известный музыковед
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Даже на пенсии Лидия Пухнаревич проводила концерты для иркутян

В Иркутской области 90-летний юбилей отметила известный музыковед Лидия Пухнаревич. Именинницу поздравили министерство культуры и архивов региона и областной дом народного творчества.

Лидия Михайловна – музыковед, композитор, специалист по сибирскому фольклору, член Иркутской областной организации «Союз композиторов». Родилась она в Иркутске. Отучилась в музыкальном училище, где работала после окончания московского института имени Гнесиных. Долгое время преподавала в Иркутском педагогическом институте: вела сольфеджио, читала студентам лекции по гармонии, полифонии, анализу музыкальных произведений. С 60-х годов Лидия Пухнаревич сотрудничала с домом народного творчества, а с 1989 по 1999 годы работала в нём на постоянной основе.

Юбиляр участвовала в проведении семи областных телевизионных конкурсов самодеятельного творчества. Во время многочисленных экспедиций по области собирала и записывала сибирский фольклор. Как постоянный член жюри областной конференции «Молодость, творчество, современность» открывала новые таланты в сфере искусства. Уже на пенсии Лидия Михайловна готовила и проводила концерты для иркутян.

Лидия Пухнаревич продолжает активно следить за культурной жизнью Иркутска и всегда готова обсудить интересные события, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
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