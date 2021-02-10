В Бурятии пройдёт концерт этнической музыки

9 марта на сцене театра выступит начинающая певица Инга Халтанова
В конце января 2021 года прошёл первый сольный концерт певицы Инги. Вместе с Зоригто Батоцыреновым, Никитой Амяго и Евгением Селезнёвым она исполнила народные бурятские песни в своей уникальной интерпретации. Успешно проведя первый концерт в камерной обстановке, музыканты готовы встретить слушателей на сцене Бурятского театра драмы. К музыкантам присоединится солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева.
- Песни, которые исполняет Inga – это предмет её личного исследования, восхищения и часть её души. Про каждую из них у неё есть не только история, но концепция. Соединяя традиционные бурятские мотивы с нотами блюза и кантри, музыканты рассказывают слушателям, что все люди на земле связаны общими корнями, - отметили в Бурятской филармонии.
Inga – талантливая начинающая певица. Несколько лет назад она услышала архивные записи исполнителей бурятской народной песни. Они были сделаны ещё в 50-х годах прошлого столетия, а сами произведения относились к дореволюционному времени. Девушке было горько осознавать, что эти песни живут лишь на пластинках: их сейчас никто не поёт, а слушают единицы. Она внимательно изучала эти записи, работала над идеей, восстанавливала тексты и представляла, как проект должен звучать. Из слушателя бурятской песни девушка превратилась в её исполнителя.
Ранее Inga уже участвовала в фестивалях филармонии «Голос кочевников», «Инди-классика» и выступала на концертах группы Shono.
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