В Бурятии пройдёт концерт этнической музыки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

9 марта на сцене театра выступит начинающая певица Инга Халтанова



В конце января 2021 года прошёл первый сольный концерт певицы Инги. Вместе с Зоригто Батоцыреновым, Никитой Амяго и Евгением Селезнёвым она исполнила народные бурятские песни в своей уникальной интерпретации. Успешно проведя первый концерт в камерной обстановке, музыканты готовы встретить слушателей на сцене Бурятского театра драмы. К музыкантам присоединится солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева.



- Песни, которые исполняет Inga – это предмет её личного исследования, восхищения и часть её души. Про каждую из них у неё есть не только история, но концепция. Соединяя традиционные бурятские мотивы с нотами блюза и кантри, музыканты рассказывают слушателям, что все люди на земле связаны общими корнями, - отметили в Бурятской филармонии.



Inga – талантливая начинающая певица. Несколько лет назад она услышала архивные записи исполнителей бурятской народной песни. Они были сделаны ещё в 50-х годах прошлого столетия, а сами произведения относились к дореволюционному времени. Девушке было горько осознавать, что эти песни живут лишь на пластинках: их сейчас никто не поёт, а слушают единицы. Она внимательно изучала эти записи, работала над идеей, восстанавливала тексты и представляла, как проект должен звучать. Из слушателя бурятской песни девушка превратилась в её исполнителя.



Ранее Inga уже участвовала в фестивалях филармонии «Голос кочевников», «Инди-классика» и выступала на концертах группы Shono.



Возрастное ограничение - 12+.



