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В Бурятии предприятие допустило нарушения при обращении с отходами

В Бурятии предприятие допустило нарушения при обращении с отходами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Виновнику назначили штраф

Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого являются разработка и добыча полезных ископаемых, нарушало закон об обращении с отходами производства и потребления.

Общество допускало нарушения при обращении с отходами I - IV классов опасности. В отсутствие лицензии предприятие осуществляло транспортировку и размещение ртутьсодержащих ламп, аккумуляторов, бывших в употреблении, отходов маслообработки, шин и загрязнённого нефтью песка.

Генеральному директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения закона устранены.

Кроме того, в отношении должностного лица предприятия возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без лицензии».

Мировым судьёй судебного участка Муйского района виновному лицу назначен штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура
 
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