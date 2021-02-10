Виновнику назначили штраф
Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого являются разработка и добыча полезных ископаемых, нарушало закон об обращении с отходами производства и потребления.
Общество допускало нарушения при обращении с отходами I - IV классов опасности. В отсутствие лицензии предприятие осуществляло транспортировку и размещение ртутьсодержащих ламп, аккумуляторов, бывших в употреблении, отходов маслообработки, шин и загрязнённого нефтью песка.
Генеральному директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения закона устранены.
Кроме того, в отношении должностного лица предприятия возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без лицензии».
Мировым судьёй судебного участка Муйского района виновному лицу назначен штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии предприятие допустило нарушения при обращении с отходами
Общество, Фото:
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