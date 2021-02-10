В Бурятии предприятие допустило нарушения при обращении с отходами

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Виновнику назначили штраф



Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого являются разработка и добыча полезных ископаемых, нарушало закон об обращении с отходами производства и потребления.



Общество допускало нарушения при обращении с отходами I - IV классов опасности. В отсутствие лицензии предприятие осуществляло транспортировку и размещение ртутьсодержащих ламп, аккумуляторов, бывших в употреблении, отходов маслообработки, шин и загрязнённого нефтью песка.



Генеральному директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения закона устранены.



Кроме того, в отношении должностного лица предприятия возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без лицензии».



Мировым судьёй судебного участка Муйского района виновному лицу назначен штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

