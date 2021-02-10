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17 сумоистов представят Бурятию на чемпионате и первенствах России

17 сумоистов представят Бурятию на чемпионате и первенствах России
Общество,  Фото:группа «Борцы Бурятии»
Соревнования пройдут в середине февраля в Казани

С 12 по 14 февраля в Татарстане пройдут чемпионат и первенства (до 22 и до 24 лет) России по любительскому сумо. Соревнования проведут в казанском дворце единоборств «Ак Барс».

Бурятию на состязаниях будут представлять 17 спортсменов:

Весовая категория 70 кг
Бальжинимаев Амгалан
Банзаракцаев Александр
Очиров Александр
Раднаев Солбон

Весовая категория 77 кг
Бодиев Тумэн
Гармаев Сандан
Ульзетуев Сангади
Янданов Ринчин

Весовая категория 85 кг
Мункуев Тимур
Самбялов Баян-Мунко
Табутаров Мунко

Весовая категория 92 кг
Дашинимаев Булат
Чойдопов Солбон

Весовая категория 100 кг
Базаров Баясхалан
Бакшеев Амгалан

Весовая категория 115 кг
Алдаров Аюр
Цыренжапов Эрдэм

Также на соревнованиях состоятся поединки в абсолютной весовой категории, сообщает группа «Борцы Бурятии».

Возрастное ограничение 0+
сумо Бурятия спорт чемпионат России первенство России
 
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