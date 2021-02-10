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В Бурятии дорожникам задерживали зарплату

В Бурятии дорожникам задерживали зарплату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За задержку зарплаты работникам не выплатили компенсацию

Прокуратура Курумканского района Бурятии проверила исполнение трудового законодательства коммерческой организацией, осуществляющей деятельность в сфере дорожной отрасли.

Установлено, что организацией допущена задолженность по заработной плате за июль-август 2020 года, которая погашена в сентябре 2020 года. Однако работникам не выплачена денежная компенсация за задержку.

Выявлены случаи превышения нормы рабочего времени отдельными работниками, при этом заработная плата за сверхурочную работу не начислена.

Кроме того, локальным нормативным актом организации предусмотрена выплата заработной платы реже, чем каждые полмесяца.

Директору коммерческой организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого работникам доначислено 40 тысяч рублей. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении работодателя возбуждено административное дело за невыплату заработной платы в срок. Должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура
 
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