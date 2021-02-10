В Бурятии дети уроженца Азербайджана жили без гражданства России

Они не получали меры поддержки, в том числе бесплатную медицинскую помощь



К детскому омбудсмену Бурятии обратился житель Северобайкальска по вопросу содействия в оформлении гражданства двум его несовершеннолетним детям.



Оказалось, что в 2005 и в 2009 годах в Северобайкальске у мужчины родилось двое детей. Отец детей, являясь уроженцем Азербайджанской ССР, в 2017 году приобрел гражданство Российской Федерации, однако своих несовершеннолетних детей не указал в списке членов семьи.



- Дети не были приняты в гражданство России и не получали различные меры поддержки, в том числе бесплатную медицинскую помощь. Как установлено аппаратом уполномоченного по правам ребёнка в республике для постановки на миграционный учёт, оформления документов, удостоверяющих личность детей, отцу необходимо было лично обратиться в посольство Республики Азербайджан или выехать за пределы Российской Федерации. В связи с введением противоковидных ограничений сделать это было невозможно, - рассказала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.



Для оказания содействия в решении этого вопроса уполномоченный обратилась в МВД по Бурятии.



- Сотрудниками МВД по республике совместно с Главным управлением по вопросам миграции МВД России проведена работа по оформлению детям гражданства России и выданы документы Российской Федерации, удостоверяющие личность. Теперь дети могут рассчитывать на все виды гарантированной государством помощи, - заключила уполномоченный по правам ребёнка в республике.

