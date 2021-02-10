 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Бурятии дети уроженца Азербайджана жили без гражданства России

В Бурятии дети уроженца Азербайджана жили без гражданства России
Общество,  Фото:pixabay.com
Они не получали меры поддержки, в том числе бесплатную медицинскую помощь

К детскому омбудсмену Бурятии обратился житель Северобайкальска по вопросу содействия в оформлении гражданства двум его несовершеннолетним детям.

Оказалось, что в 2005 и в 2009 годах в Северобайкальске у мужчины родилось двое детей. Отец детей, являясь уроженцем Азербайджанской ССР, в 2017 году приобрел гражданство Российской Федерации, однако своих несовершеннолетних детей не указал в списке членов семьи.

- Дети не были приняты в гражданство России и не получали различные меры поддержки, в том числе бесплатную медицинскую помощь. Как установлено аппаратом уполномоченного по правам ребёнка в республике для постановки на миграционный учёт, оформления документов, удостоверяющих личность детей, отцу необходимо было лично обратиться в посольство Республики Азербайджан или выехать за пределы Российской Федерации. В связи с введением противоковидных ограничений сделать это было невозможно, - рассказала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.

Для оказания содействия в решении этого вопроса уполномоченный обратилась в МВД по Бурятии.

- Сотрудниками МВД по республике совместно с Главным управлением по вопросам миграции МВД России проведена работа по оформлению детям гражданства России и выданы документы Российской Федерации, удостоверяющие личность. Теперь дети могут рассчитывать на все виды гарантированной государством помощи, - заключила уполномоченный по правам ребёнка в республике. 
уполномоченный по правам ребенка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии за сутки выявили 103 больных COVID-19
В Бурятии за сутки выявили 103 больных COVID-19
Общество, 10.02.2021
Темпы заболевания продолжают снижаться
В Иркутске сожгли 2,4 кг нелегальной красной икры
В Иркутске сожгли 2,4 кг нелегальной красной икры
Общество, 10.02.2021
Икру обнаружили в одном из магазинов
Известная блогерша Дина Саева побывала на Байкале
Известная блогерша Дина Саева побывала на Байкале
Общество, 10.02.2021
Она призналась, что мечтала побывать на озере

В школе в Бурятии нашли крупу без маркировки
В школе в Бурятии нашли крупу без маркировки
Общество, 10.02.2021
Крупу без маркировки вернули поставщику
В Улан-Удэ проверят условия проживания мальчика, доедающего объедки в ТРЦ
В Улан-Удэ проверят условия проживания мальчика, доедающего объедки в ТРЦ
Общество, 10.02.2021
Установлена личность ребёнка, данные о родителях
Искусанная собаками улан-удэнка быстро восстанавливается
Искусанная собаками улан-удэнка быстро восстанавливается
Общество, 10.02.2021
«Там, где требуются месяцы, у нас счёт идёт на недели!», - говорят родственники
Жён и мам приглашают на конкурс «Миссис Бурятия 2021»
Жён и мам приглашают на конкурс «Миссис Бурятия 2021»
Общество, 10.02.2021
Подать заявку на участие можно до 26 февраля
Тува отметит лунный новый год праздником Шагаа
Тува отметит лунный новый год праздником Шагаа
Общество, 10.02.2021
В республике пройдёт более 700 праздничных мероприятий
В Бурятии ряд соревнований по шашкам перенесли на осень
В Бурятии ряд соревнований по шашкам перенесли на осень
Общество, 10.02.2021
Республиканское первенство по русским и стоклеточным шашкам планируется провести в мае
«Лыжню России» пробегут в Чите 13 февраля
«Лыжню России» пробегут в Чите 13 февраля
Общество, 10.02.2021
Любители и профессионалы посоревнуются в дистанциях 10, 5 и 1,8 км

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^