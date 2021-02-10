Они не получали меры поддержки, в том числе бесплатную медицинскую помощь
К детскому омбудсмену Бурятии обратился житель Северобайкальска по вопросу содействия в оформлении гражданства двум его несовершеннолетним детям.
Оказалось, что в 2005 и в 2009 годах в Северобайкальске у мужчины родилось двое детей. Отец детей, являясь уроженцем Азербайджанской ССР, в 2017 году приобрел гражданство Российской Федерации, однако своих несовершеннолетних детей не указал в списке членов семьи.
- Дети не были приняты в гражданство России и не получали различные меры поддержки, в том числе бесплатную медицинскую помощь. Как установлено аппаратом уполномоченного по правам ребёнка в республике для постановки на миграционный учёт, оформления документов, удостоверяющих личность детей, отцу необходимо было лично обратиться в посольство Республики Азербайджан или выехать за пределы Российской Федерации. В связи с введением противоковидных ограничений сделать это было невозможно, - рассказала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.
Для оказания содействия в решении этого вопроса уполномоченный обратилась в МВД по Бурятии.
- Сотрудниками МВД по республике совместно с Главным управлением по вопросам миграции МВД России проведена работа по оформлению детям гражданства России и выданы документы Российской Федерации, удостоверяющие личность. Теперь дети могут рассчитывать на все виды гарантированной государством помощи, - заключила уполномоченный по правам ребёнка в республике.
В Бурятии дети уроженца Азербайджана жили без гражданства России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Темпы заболевания продолжают снижаться
С женщиной всё в порядке
Икру обнаружили в одном из магазинов
Она призналась, что мечтала побывать на озере
Крупу без маркировки вернули поставщику
«Невероятно!», - пишут пользователи Сети
Установлена личность ребёнка, данные о родителях
«Там, где требуются месяцы, у нас счёт идёт на недели!», - говорят родственники
Псу требовалась помощь
Подать заявку на участие можно до 26 февраля
Мужчина признал свою вину
В республике пройдёт более 700 праздничных мероприятий
Республиканское первенство по русским и стоклеточным шашкам планируется провести в мае
Любители и профессионалы посоревнуются в дистанциях 10, 5 и 1,8 км
В Улан-Удэ днём -5,-7