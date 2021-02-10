Для этого нужно нарядиться в национальный костюм
Этнографический музей народов Забайкалья объявил о конкурсе национальных костюмов - «Мой национальный костюм». Мероприятие приурочено к празднованию Белого месяца.
Посетителям, пришедшим в любом национальном костюме 12, 13 и 14 февраля – вход в музей бесплатно.
В музее уверяют, что празднование Сагаалгана пройдёт с большим размахом.
Фоторепортаж с прошлогоднего празднования можно посмотреть по ссылке.
В улан-удэнский музей можно будет попасть бесплатно
Общество, Фото:
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