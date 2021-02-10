Для трудоспособного населения его размер составил 14146,04 рублей
В Забайкалье рассказали о величине прожиточных минимумов на душу населения и для трудоспособных граждан, установленных на 2021 год в регионе. Так, новый размер прожиточного минимума на душу населения составил 13613,32 рублей, а для трудоспособного населения – 14146,04 рублей.
- Размер этих сумм установлен в регионе в соотношении с федеральным показателем и с учётом специально разработанных коэффициентов дифференциации, - добавил глава краевого министерства труда и социальной защиты населения Евгений Казаченко.
Ранее в Забайкалье на 2021 год был установлен размер прожиточного минимума для пенсионеров, он составляет 11256 рублей. Для детей сумма равна 14199,22 рублей.
Напомним, что с 2021 года величина прожиточного минимума устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было раньше. Кроме того, ранее величина прожиточного минимума определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в минимальную потребительскую корзину, теперь же величина прожиточного минимума рассчитывается на основе медианного среднедушевого дохода по стране.
Принятый правительством РФ прожиточный минимум на душу населения в России на 2021 год составляет 11653 рубля, для трудоспособного населения – 12702 рубля, для детей – 11303 рубля, для пенсионеров – 10022 рубля. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
В Забайкалье установили прожиточные минимумы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Убитый им мужчина являлся бывшим сожителем матери
Турнир среди мужчин проходил в начале февраля в Барнауле
В республике стартовал туристский проект «Сказочный Сагаалган»
Первенство России среди детей прошло в Калужской области
В играх участвовали команды четырёх возрастных категорий
В столице Забайкалья обсудят идею присвоения городу почётного звания
Также можно бесплатно покататься на лыжах
Сегодня проводится буддийский обряд Дугжууба
Возбуждено уголовное дело
Новая система может облегчить мониторинг ледовых переправ
Накануне на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии была установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова.
Устройство было разработано сотрудниками Лимнологического института СО РАН в Иркутске для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в автоматическом режиме.
Тестовая станция была установлена на ледовой переправе вблизи села Татаурово. Данные, передаваемые прибором, сотрудники института продемонстрировали на месте.
- Аппарат позволяет регистрировать колебания уровня водных объектов с миллиметровым разрешением и транслировать данные в режиме онлайн. Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики.
Накануне на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии была установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова.
Устройство было разработано сотрудниками Лимнологического института СО РАН в Иркутске для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в автоматическом режиме.
Тестовая станция была установлена на ледовой переправе вблизи села Татаурово. Данные, передаваемые прибором, сотрудники института продемонстрировали на месте.
- Аппарат позволяет регистрировать колебания уровня водных объектов с миллиметровым разрешением и транслировать данные в режиме онлайн. Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики.
Соелма Дагаева присоединилась к акции «Дарите книги с любовью»
Также осуждённые проверили свои знания истории
Лидером в голосовании стал пляж в селе Дулан
Мужчина украл у пенсионерки серьги и деньги
Цель проекта – изучить и разработать меры по сохранению изолированной группировки северного оленя