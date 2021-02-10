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В Забайкалье установили прожиточные минимумы

В Забайкалье установили прожиточные минимумы
Общество,  Фото:pixabay.com
Для трудоспособного населения его размер составил 14146,04 рублей

В Забайкалье рассказали о величине прожиточных минимумов на душу населения и для трудоспособных граждан, установленных на 2021 год в регионе. Так, новый размер прожиточного минимума на душу населения составил 13613,32 рублей, а для трудоспособного населения – 14146,04 рублей.

- Размер этих сумм установлен в регионе в соотношении с федеральным показателем и с учётом специально разработанных коэффициентов дифференциации, - добавил глава краевого министерства труда и социальной защиты населения Евгений Казаченко.

Ранее в Забайкалье на 2021 год был установлен размер прожиточного минимума для пенсионеров, он составляет 11256 рублей. Для детей сумма равна 14199,22 рублей.

Напомним, что с 2021 года величина прожиточного минимума устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было раньше. Кроме того, ранее величина прожиточного минимума определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в минимальную потребительскую корзину, теперь же величина прожиточного минимума рассчитывается на основе медианного среднедушевого дохода по стране.

Принятый правительством РФ прожиточный минимум на душу населения в России на 2021 год составляет 11653 рубля, для трудоспособного населения – 12702 рубля, для детей – 11303 рубля, для пенсионеров – 10022 рубля. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
Прожиточный минимум Забайкальский край социальная защита
 
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Новая система может облегчить мониторинг ледовых переправ

Накануне на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии была установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова.

Устройство было разработано сотрудниками Лимнологического института СО РАН в Иркутске для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в автоматическом режиме.

Тестовая станция была установлена на ледовой переправе вблизи села Татаурово. Данные, передаваемые прибором, сотрудники института продемонстрировали на месте.

- Аппарат позволяет регистрировать колебания уровня водных объектов с миллиметровым разрешением и транслировать данные в режиме онлайн. Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики.
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