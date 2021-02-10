В Забайкалье установили прожиточные минимумы

Для трудоспособного населения его размер составил 14146,04 рублей



В Забайкалье рассказали о величине прожиточных минимумов на душу населения и для трудоспособных граждан, установленных на 2021 год в регионе. Так, новый размер прожиточного минимума на душу населения составил 13613,32 рублей, а для трудоспособного населения – 14146,04 рублей.



- Размер этих сумм установлен в регионе в соотношении с федеральным показателем и с учётом специально разработанных коэффициентов дифференциации, - добавил глава краевого министерства труда и социальной защиты населения Евгений Казаченко.



Ранее в Забайкалье на 2021 год был установлен размер прожиточного минимума для пенсионеров, он составляет 11256 рублей. Для детей сумма равна 14199,22 рублей.



Напомним, что с 2021 года величина прожиточного минимума устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было раньше. Кроме того, ранее величина прожиточного минимума определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в минимальную потребительскую корзину, теперь же величина прожиточного минимума рассчитывается на основе медианного среднедушевого дохода по стране.



Принятый правительством РФ прожиточный минимум на душу населения в России на 2021 год составляет 11653 рубля, для трудоспособного населения – 12702 рубля, для детей – 11303 рубля, для пенсионеров – 10022 рубля. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

