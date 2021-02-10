В Забайкалье следователь продал знакомому вещдоки

Изъятые «Apple IPhone» он продал за 15 тысяч рублей



Ингодинский районный суд Чита вынес приговор в отношении бывшего следователя Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения.



Судом установлено, что с 21 сентября 2017 по 27 февраля 2018 года следователем СУ СКР по Забайкальскому краю были похищены мобильные телефоны марки «Apple IPhone», изъятые в ходе следственных действий по уголовному делу. Украденные гаджеты он продал своему знакомому за 15 тысяч рублей.



- Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 4 года. Также ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года, - сообщили в пресс-службе Ингодинского районного суда Читы.



Приговор не вступил в законную силу.

