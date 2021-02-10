 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Забайкалье следователь продал знакомому вещдоки

В Забайкалье следователь продал знакомому вещдоки
Общество,  Фото:pixabay.com
Изъятые «Apple IPhone» он продал за 15 тысяч рублей

Ингодинский районный суд Чита вынес приговор в отношении бывшего следователя Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения.

Судом установлено, что с 21 сентября 2017 по 27 февраля 2018 года следователем СУ СКР по Забайкальскому краю были похищены мобильные телефоны марки «Apple IPhone», изъятые в ходе следственных действий по уголовному делу. Украденные гаджеты он продал своему знакомому за 15 тысяч рублей.

- Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 4 года. Также ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года, - сообщили в пресс-службе Ингодинского районного суда Читы.

Приговор не вступил в законную силу.
Забайкальский край суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии за сутки выявили 103 больных COVID-19
В Бурятии за сутки выявили 103 больных COVID-19
Общество, 10.02.2021
Темпы заболевания продолжают снижаться
В Иркутске сожгли 2,4 кг нелегальной красной икры
В Иркутске сожгли 2,4 кг нелегальной красной икры
Общество, 10.02.2021
Икру обнаружили в одном из магазинов
Известная блогерша Дина Саева побывала на Байкале
Известная блогерша Дина Саева побывала на Байкале
Общество, 10.02.2021
Она призналась, что мечтала побывать на озере

В школе в Бурятии нашли крупу без маркировки
В школе в Бурятии нашли крупу без маркировки
Общество, 10.02.2021
Крупу без маркировки вернули поставщику
В Улан-Удэ проверят условия проживания мальчика, доедающего объедки в ТРЦ
В Улан-Удэ проверят условия проживания мальчика, доедающего объедки в ТРЦ
Общество, 10.02.2021
Установлена личность ребёнка, данные о родителях
Искусанная собаками улан-удэнка быстро восстанавливается
Искусанная собаками улан-удэнка быстро восстанавливается
Общество, 10.02.2021
«Там, где требуются месяцы, у нас счёт идёт на недели!», - говорят родственники
Жён и мам приглашают на конкурс «Миссис Бурятия 2021»
Жён и мам приглашают на конкурс «Миссис Бурятия 2021»
Общество, 10.02.2021
Подать заявку на участие можно до 26 февраля
Тува отметит лунный новый год праздником Шагаа
Тува отметит лунный новый год праздником Шагаа
Общество, 10.02.2021
В республике пройдёт более 700 праздничных мероприятий
В Бурятии ряд соревнований по шашкам перенесли на осень
В Бурятии ряд соревнований по шашкам перенесли на осень
Общество, 10.02.2021
Республиканское первенство по русским и стоклеточным шашкам планируется провести в мае
«Лыжню России» пробегут в Чите 13 февраля
«Лыжню России» пробегут в Чите 13 февраля
Общество, 10.02.2021
Любители и профессионалы посоревнуются в дистанциях 10, 5 и 1,8 км

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^