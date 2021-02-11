В Иркутской области проведут «Заповедный Зверополис»

Участвовать в проекте приглашаются учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет



В Иркутской области объявлено о проведении регионального интернет-проекта «Заповедный Зверополис». Претендовать на победу в нём могут парни и девушки в возрасте от 12 до 17 лет, которые знают природу и в частности, фауну региона.



Проект проводится с 22 по 28 февраля. В первый день проекта всем подписанным на Инстаграм-аккаунт @zapoved_zootopia и создавшим аккаунт в этой же соцсети от имени животного, внесённого в Красную Книгу Иркутской области, начнут приходить задания. Выполнять их лучше «не откладывая в долгий ящик».



Участвовать можно лично, а можно создать команду и выбрать капитана. Приём заявок закончится 21 февраля. С условиями участия можно ознакомиться на сайте «Заповедного Прибайкалья».



Подведение итогов проведут до 21 марта. Победителям проекта буду вручены памятные призы, а все участники получат электронные сертификаты, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».



Возрастное ограничение 12+

