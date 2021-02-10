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Житель Бурятии незаконно выловил байкальскую нерпу

Житель Бурятии незаконно выловил байкальскую нерпу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Суд назначил ему исправительные работы 

Мировым судьей в Северо-Байкальском районе вынесен приговор в отношении мужчины.

Оказалось, что в августе 2020 года житель села Байкальское Северобайкальского района, используя 16 рыболовных сетей и лодку «Казанка» с подвесным мотором, незаконно выловил на Байкале 14 хвостов нерестовой рыбы и одной нерпы.

В результате его действий причинён ущерб государству на общую сумму свыше 115 тысяч рублей. На стадии предварительного расследования он частично погасил причиненный ущерб - 50 тысяч рублей.

Он признан виновным в незаконной добыче (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста или на миграционных путях к ним (п.п. «а, б, в» ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации).

На суде мужчина вину признал полностью.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 15% из заработной платы в доход государства, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. 
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