Житель Бурятии незаконно выловил байкальскую нерпу



Мировым судьей в Северо-Байкальском районе вынесен приговор в отношении мужчины.



Оказалось, что в августе 2020 года житель села Байкальское Северобайкальского района, используя 16 рыболовных сетей и лодку «Казанка» с подвесным мотором, незаконно выловил на Байкале 14 хвостов нерестовой рыбы и одной нерпы.



В результате его действий причинён ущерб государству на общую сумму свыше 115 тысяч рублей. На стадии предварительного расследования он частично погасил причиненный ущерб - 50 тысяч рублей.



Он признан виновным в незаконной добыче (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста или на миграционных путях к ним (п.п. «а, б, в» ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации).



На суде мужчина вину признал полностью.



Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 15% из заработной платы в доход государства, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

