С женщиной всё в порядке
Сотрудниками полиции найдена пропавшая 52-летняя улан-удэнка. Женщина находилась в одном из социальных учреждений города Ангарска Иркутской области.
- С ней всё в порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Женщина ушла из дома на улице Горная в Улан-Удэ 4 февраля и пропала. Известий о её местонахождении не было.
Пропавшую улан-удэнку нашли в Ангарске
Общество, Фото:
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