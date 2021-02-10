Пропавшую улан-удэнку нашли в Ангарске

Общество, Фото: из архива

С женщиной всё в порядке



Сотрудниками полиции найдена пропавшая 52-летняя улан-удэнка. Женщина находилась в одном из социальных учреждений города Ангарска Иркутской области.



- С ней всё в порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Женщина ушла из дома на улице Горная в Улан-Удэ 4 февраля и пропала. Известий о её местонахождении не было.

