В Иркутске сожгли 2,4 кг нелегальной красной икры

Вся обезличенная продукция изъята из оборота и утилизирована путём сжигания в печи на котельной завода железобетонных изделий в Иркутске.





В городе Иркутске госинспектором управления Россельхознадзора была уничтожена партия икры лососёвых рыб (кижуч) общим весом 2,4 кг.Подозрительная продукция была изъята правоохранительными органами в магазине «Форелька» по улице Подаптечный в ходе рейда по проверке качества рыбного деликатеса в канун Нового года.Оказалось, что 13 пластиковых контейнеров с красной икрой (весом 0.5 кг и 100 гр.) невозможно идентифицировать. На упаковках отсутствует маркировка, что не позволяет установить производителя, конкретную дату выработки и срок хранения.Магазину «Форелька» назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей.