В Забайкалье Сагаалган отпразднуют в Чите и Агинском

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Основные мероприятия, посвящённые Белому месяцу, пройдут 12 и 13 февраля



Крупные мероприятия в честь Сагаалгана стартуют 12 февраля в посёлке Агинское и 13 февраля – в Чите. Об этом рассказала на брифинге с представителями региональной прессы министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.



По её словам, празднование Нового года по восточному календарю начнётся в посёлке Агинское. Действо развернётся ритуальным молебном об удаче и благоденствии на буддийском комплексе восьми агинских родов «Юндэн Шодон». Затем празднование перенесётся на центральную площадь посёлка Агинское, где будет представлен краевой фестиваль молочной продукции «Һүн далай» («Океан молока») (0+). Там же будет организован конкурс-выставка молочной продукции «Һүн далай» (0+) среди муниципальных районов Агинского Бурятского округа и городского округа «Посёлок Агинское».



Празднование Сагаалгана в Чите пройдёт 13 февраля. Оно начнётся в 9:30 в забайкальском краеведческом музее, где гости смогут углубиться в традиции бурятского народа, посмотреть небольшое театрализованное представление, посетить тематическую выставку (0+). С 10:00 все желающие могут посетить в краевой столице музейно-выставочный центр Забайкальского края и представленные там экспозиции - выставку Даши Намдакова «Путь домой» (6+) и выставку «Белый месяц - Сагаалган» (0+) из коллекции музея.



- На площади Ленина выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и местных производителей (0+) начнёт свою работу с 11:00. На участие в мероприятии поступило 58 заявок из Читинского, Агинского, Дульдургинского, Могойтуйского, Хилокского, Ононского районов, Читы и Улан-Удэ. На выставке будут представлены национальная одежда, обувь, сувенирная продукция, ювелирные украшения, изделия из дерева и многое другое. Свои юрты поставят три района края – Хилокский, Ононский и Могойтуйский. Там смогут побывать гости и познакомиться с особенностями бурятского быта, - рассказала Ирина Левкович.



Руководитель ведомства отметила, что самое яркое и красочное мероприятие начнется в 13:00 на площади Ленина – это будет большой трёхчасовой концерт (6+) с участием двух государственных театров «Забайкальские узоры» и «Амар сайн», а также звёзд бурятской эстрады. Для зрителей подготовлено более 50 номеров.



Представление начнется инсценировкой уникальной традиционной мистерии Цам, включающей в себя древний обрядовый танец. Масштабный концерт в исполнении артистов государственных театров «Забайкальские узоры» и «Амар Сайн» позволит зрителям окунуться в атмосферу праздника, где традиционный бурятский ёхор будет сменяться русским хороводом, а известные песни прозвучат на русском и бурятском языках.



Свои творческие номера представят звезды бурятской эстрады: заслуженная артистка Республики Бурятия, певица, композитор Мэдэгма Доржиева; известная певица, автор песен, актриса, лауреат многих вокальных конкурсов, победительница монгольской фабрики звезд Дулма Сунрапова; певец, композитор Чимит Санжимитупов.



Также прямо на сцене будет приготовлено традиционное бурятское блюдо – бухлёр, которое станет символом единства народов, проживающих на территории края. Каждый зритель сможет попробовать чай и бурятскую выпечку боовы , которые будут выдаваться в индивидуальных упаковках.



13 февраля в 19:00 в театре национальных культур «Забайкальские узоры» начнется праздничный концерт государственного национального театра песни и танца «Амар сайн» (6+). Коллектив приедет в столицу Забайкалья в полном составе. Учреждение представит зрителям масштабный концерт, состоящий из более 18 номеров. Зрителей ждут танцевальные композиции, ёхор, народные и современные песни, ансамбль народных бурятских инструментов, горловое пение, а также две премьерные песни, которые посвящены Сагаалгану. Проект состоится с участием звёзд бурятской эстрады: поэта-композитора Дулмы Сунраповой и Чимита Санжимитупова.



Кроме того, в течение месяца тематические мероприятия пройдут в государственных учреждениях культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

