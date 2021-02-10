Крупу без маркировки вернули поставщику
Во время плановой проверки в Каменской средней общеобразовательной школе № 2 в Кабанском районе Бурятии специалисты Россельхознадзора выявили нарушение.
Учреждением закуплено и хранится 40 кг крупы без маркировки, а также нарушен режим хранения круп.
- Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18. КоАП РФ. МАОУ «Каменская СОШ № 2» выдано предписание: соблюдать и контролировать условия хранения крупы, установленные производителем, и в помещении, где осуществляется хранение крупы, отрегулировать влажность воздуха, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Крупа без маркировочного ярлыка возвращена поставщику.
В школе в Бурятии нашли крупу без маркировки
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