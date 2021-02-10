В школе в Бурятии нашли крупу без маркировки

Общество, Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Крупу без маркировки вернули поставщику



Во время плановой проверки в Каменской средней общеобразовательной школе № 2 в Кабанском районе Бурятии специалисты Россельхознадзора выявили нарушение.



Учреждением закуплено и хранится 40 кг крупы без маркировки, а также нарушен режим хранения круп.



- Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18. КоАП РФ. МАОУ «Каменская СОШ № 2» выдано предписание: соблюдать и контролировать условия хранения крупы, установленные производителем, и в помещении, где осуществляется хранение крупы, отрегулировать влажность воздуха, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Крупа без маркировочного ярлыка возвращена поставщику.





