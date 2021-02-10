Известный фотограф снял завораживающий танец фигуристки Байкале

Сам фотограф в прошлом хоккейный игрок и хорошо катается на коньках. Большинство съёмок Станислав Толстнев сделал на них, для получения большей динамики видео.







Пользователи Сети остались в восторге он видео. Об этом они писали в комментариях: «Вот это красота, шедевр. В миллион раз лучше, чем девушка в светящемся платье на льду», «Слов нет... внутри всё вибрирует. А по спине мурашки! Невероятно! Шедеврально! Неповторимо!!!», «Браво!!! Отличное видео получилось, есть эпичные моменты в закате солнца в движении Марии на льду!», «Спасибо за красоту, которую нам дарите!».







Известный иркутский фотограф Станислав Толстнев снял завораживающее видео танцующей девушки на льду Байкала. Видео он опубликовал на своей странице в соцсети. В съёмке ролика принимала участие фигуристка из Санкт-Петербурга Мария Любицкая.Она давно мечтала откатать и снять красивый ролик на самом большом катке планеты - на Байкале. Фотограф и фигуристка нашли друг друга на простора интернета, в этом помогла предыдущая работа Станислава Толстнева «Танец стихий».- Большая заслуга в создании этого фильма принадлежит Марии. Она подобрала музыку, придумала этот танец, заранее отрепетировала его, и даже помогала на монтаже. Мария проявила чудеса стойкости и упорства. На видео кажется, что все так легко, но на самом деле это не так. По утрам температура опускалась до -22. Хотя нам ещё повезло, что не было сильных ветров, - написал Станислав Толстнев.