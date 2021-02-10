Самбист из Братска выиграл «бронзу» всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Турнир среди мужчин проходил в начале февраля в Барнауле



Спортсмен из Братска Дмитрий Земсков занял третье место на всероссийских соревнованиях по самбо среди мужчин памяти заслуженного тренера СССР, почётного гражданина Барнаула Валерия Андреевича Метелицы. Турнир прошёл с 5 по 6 февраля в спорткомплексе Алтайского училища олимпийского резерва и собрал около 170 спортсменов из 23 регионов России.



Дмитрий Земсков выступал в весовой категории 98 кг и провёл пять схваток. В предварительных встречах он оказался сильнее соперников из Красноярска, Томска, Барнаула, Новокузнецка. За выход в финал братчанин уступил самбисту из Екатеринбурга и стал обладателем бронзовой медали. Первое место в этой весовой категории занял Артём Щербинин из Барнаула. Вторым стал Матвей Пивоваров из Екатеринбурга. Ещё одну бронзу вручили Станиславу Рассолову из Барнаула.



Дмитрий Земсков занимается самбо у тренера Владимира Алексеева. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

