Турнир среди мужчин проходил в начале февраля в Барнауле
Спортсмен из Братска Дмитрий Земсков занял третье место на всероссийских соревнованиях по самбо среди мужчин памяти заслуженного тренера СССР, почётного гражданина Барнаула Валерия Андреевича Метелицы. Турнир прошёл с 5 по 6 февраля в спорткомплексе Алтайского училища олимпийского резерва и собрал около 170 спортсменов из 23 регионов России.
Дмитрий Земсков выступал в весовой категории 98 кг и провёл пять схваток. В предварительных встречах он оказался сильнее соперников из Красноярска, Томска, Барнаула, Новокузнецка. За выход в финал братчанин уступил самбисту из Екатеринбурга и стал обладателем бронзовой медали. Первое место в этой весовой категории занял Артём Щербинин из Барнаула. Вторым стал Матвей Пивоваров из Екатеринбурга. Ещё одну бронзу вручили Станиславу Рассолову из Барнаула.
Дмитрий Земсков занимается самбо у тренера Владимира Алексеева. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Самбист из Братска выиграл «бронзу» всероссийских соревнований
Общество, Фото:
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Новая система может облегчить мониторинг ледовых переправ
Накануне на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии была установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова.
Устройство было разработано сотрудниками Лимнологического института СО РАН в Иркутске для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в автоматическом режиме.
Тестовая станция была установлена на ледовой переправе вблизи села Татаурово. Данные, передаваемые прибором, сотрудники института продемонстрировали на месте.
- Аппарат позволяет регистрировать колебания уровня водных объектов с миллиметровым разрешением и транслировать данные в режиме онлайн. Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики.
Накануне на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии была установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова.
Устройство было разработано сотрудниками Лимнологического института СО РАН в Иркутске для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в автоматическом режиме.
Тестовая станция была установлена на ледовой переправе вблизи села Татаурово. Данные, передаваемые прибором, сотрудники института продемонстрировали на месте.
- Аппарат позволяет регистрировать колебания уровня водных объектов с миллиметровым разрешением и транслировать данные в режиме онлайн. Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики.
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