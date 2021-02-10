Лента будет посвящена 85-летнему юбилею округа
6 февраля в Иркутской области начались съёмки документального фильма, посвящённого 85-летнему юбилею Усть-Ордынского Бурятского округа. Снимать 30-минутную киноленту будут поэтапно во всех шести районах округа с февраля по июль текущего года.
В новом фильме обязательно будут использованы архивные кадры, так как будущая лента – это кинолетопись основных этапов развития округа. Однако основной блок будет посвящён современному состоянию социально-экономического положения территории и жителям региона, которые сегодня трудятся в сельском хозяйстве, социальной сфере, промышленных предприятиях. Своими воспоминаниями поделятся ветераны войны и труда. Кинопрокат фильма в преддверии юбилейной даты будет организован во всех кинотеатрах округа и распространён в социальных сетях.
Первые съёмки фильма прошли на территории Эхирит-Булагатского района. Генеральный директор Восточно-Сибирской студии кинохроники Николай Стеценко и оператор Василий Медведев почти весь световой день вели киносъёмки в крестьянском хозяйстве Аркадия Балтаева, который неоднократно по итогам областного трудового соревнования в сфере агропромышленного комплекса становился лучшим фермером Иркутской области, и в Булусинской общеобразовательной школе имени Трофима Алексеевича Бертагаева, история которой началась в 1911 году с церковно-приходской школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.
Начались съёмки фильма про Усть-Ордынский округ
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