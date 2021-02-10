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В Улан-Удэ проверят условия проживания мальчика, доедающего объедки в ТРЦ

В Улан-Удэ проверят условия проживания мальчика, доедающего объедки в ТРЦ
Общество,  Фото:соцсети
Установлена личность ребёнка, данные о родителях

Жительница Улан-Удэ в паблике «Аноним Бурятия» рассказала о мальчике, которого часто встречает в двух торговых центрах. Как отмечает женщина, школьник доедает остатки за людьми в ТРЦ.

- Этого мальчика наверняка многие видели в ТЦ «Форум» и «Galaxy». Если он к вам подходит, помогите ему, если есть у вас возможность. Вчера наблюдала за ним и очень стало жалко. Доедал за людьми, которые оставили недоеденные остатки. Купила ему покушать. А также прошу обратить на его родителей органов опеки. Он часто ходит в ТЦ продаёт рекламные листовки за 5 и 10 рублей, люди покупают. Ведь если бы родители за ним следили. Он бы не ходил и не искал деньги на еду, - поведала улан-удэнка.

На пост отреагировала детский омбудсмен Бурятии. Наталья Ганькина обратилась в министерство внутренних дел республики по данному вопросу.

- Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних уже установлена личность ребёнка, данные о родителях, месте учёбы и проживания. В ходе проверки будет дана оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего, - сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике.

Она добавила, что для оценки нуждаемости семьи мальчика в помощи сведения о ребёнке переданы в региональное министерство социальной защиты населения.


омбудсмен
 
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