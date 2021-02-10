«Там, где требуются месяцы, у нас счёт идёт на недели!», - говорят родственники
Искусанная собаками 20-летняя улан-удэнка стремительно идёт на поправку. Об этом рассказали её родственники на странице в соцсети.
- Врачи удивляются, что регенерация тканей проходит очень быстро: там, где требуются месяцы, у нас счёт идёт на недели! Вот что значит ваша поддержка сейчас, друзья! – написали родственники.
Каждый день девушке делают перевязки. По словам родственников, это очень болезненный процесс. После перевязок она засыпает, чтобы восстановиться.
- Терпи, девочка, пусть как можно скорее всё заживёт! Молимся за тебя всей страной! – написали родственники.
Девушка передаёт всем неравнодушным людям привет.
Как сообщал «Байкал-Daily», собаки напали на девушку 23 декабря в микрорайоне Забайкальский. Они нанесли ей серьёзные травмы, сильно искусав лицо. После нападения девушка находилась в искусственной коме. Как только раны немного затянулись, девушку отправили на лечение в Москву. Здесь ей сделали пересадку кожи.
Девушку навещал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он вручил девушке подарки, а также пообещал, что и в дальнейшем будет оказываться помощь и поддержка.
В конце января к пациентке пришёл депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Он не застал саму девушку, у которой была операция, но оставил ей цветы и фрукты. По словам врача, с которым поговорил Валуев, таких тяжёлых травм он в своей практике ещё не видел.
Искусанная собаками улан-удэнка быстро восстанавливается
Общество, Фото:
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