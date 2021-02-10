Псу требовалась помощь
8 февраля в 12:15 спасатели поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» выехали на вызов. На улице Весенняя, 1 собака не может выбраться из теплотрассы, требуется помощь.
По прибытию на место происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента расширили вход, приподняли бетонную плиту и освободили животное, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 февраля в Иркутской области спасатели достали из колодца кусачую собаку. Пёс покусал спасателей около 20 раз.
В Забайкалье спасатели вытащили из теплотрассы собаку
Общество, Фото:
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