Жён и мам приглашают на конкурс «Миссис Бурятия 2021»



Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году победительнице конкурса стала 31-летняя Олеся Игумнова . Она замужем, воспитывает двоих детей, по образованию - филолог, преподаватель английского и французского языков. Работает в банке.





3 февраля 2021 года стартовал приём заявок для участия в четвёртом региональном конкурсе красоты и талантов «Миссис Бурятия 2021». В конкурсе могут принять участие замужние женщины и женщины с детьми в возрасте от 23 до 45 лет, рост от 163 см и выше.- Кто такая Миссис – это женщина, которая вышла замуж или родила ребёнка, а если женщина даже в 60 лет никогда не была замужем и не рожала детей, то она так и осталась Мисс! – пояснила «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова, - Мы приготовили очень насыщенную программу для наших участниц, это и практичные мастер-классы от профессионалов различных женских сфер, красивые фотосессии, зажигательные и очень женственные танцы. В этом году постановка дефиле будет с особенной нашей изюминкой! Вы спросите какой, узнаете на финале, который состоится 2 мая в КДЦ «Феникс».По её словам, участие в любом конкурсе, это хорошая возможность для реализации своего женского потенциала, самоутверждение, повышение уверенности, чувства значимости, раскрытия новых талантов, знакомство с новыми людьми, и большое количество новых возможностей в жизни.- Мой вам совет, если, читая нашу афишу вас как-то она зацепила, у вас промелькнуло желание принять участие, оказаться в водовороте женской красоты и ярких незабываемых эмоций, то не откладывайте на потом, смелее подавай заявку на участие в конкурсе, - добавила Наталия.Заявки принимаются до 26 февраля на сайте конкурсаПобедительница представит республику на всероссийском конкурсе красоты «Mrs. World Russia 2021». Конкурс будет проходить в Москве с 1 по 5 июня.