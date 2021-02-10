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Жён и мам приглашают на конкурс «Миссис Бурятия 2021»

Жён и мам приглашают на конкурс «Миссис Бурятия 2021»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Подать заявку на участие можно до 26 февраля

3 февраля 2021 года стартовал приём заявок для участия в четвёртом региональном конкурсе красоты и талантов «Миссис Бурятия 2021». В конкурсе могут принять участие замужние женщины и женщины с детьми в возрасте от 23 до 45 лет, рост от 163 см и выше.

- Кто такая Миссис – это женщина, которая вышла замуж или родила ребёнка, а если женщина даже в 60 лет никогда не была замужем и не рожала детей, то она так и осталась Мисс! – пояснила «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова, - Мы приготовили очень насыщенную программу для наших участниц, это и практичные мастер-классы от профессионалов различных женских сфер, красивые фотосессии, зажигательные и очень женственные танцы. В этом году постановка дефиле будет с особенной нашей изюминкой! Вы спросите какой, узнаете на финале, который состоится 2 мая в КДЦ «Феникс».

По её словам, участие в любом конкурсе, это хорошая возможность для реализации своего женского потенциала, самоутверждение, повышение уверенности, чувства значимости, раскрытия новых талантов, знакомство с новыми людьми, и большое количество новых возможностей в жизни.

- Мой вам совет, если, читая нашу афишу вас как-то она зацепила, у вас промелькнуло желание принять участие, оказаться в водовороте женской красоты и ярких незабываемых эмоций, то не откладывайте на потом, смелее подавай заявку на участие в конкурсе, - добавила Наталия.

Заявки принимаются до 26 февраля на сайте конкурса http://missisburyatia.ru/ .

Победительница представит республику на всероссийском конкурсе красоты «Mrs. World Russia 2021». Конкурс будет проходить в Москве с 1 по 5 июня.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году победительнице конкурса стала 31-летняя Олеся Игумнова. Она замужем, воспитывает двоих детей, по образованию - филолог, преподаватель английского и французского языков. Работает в банке.

конкурс красоты
 
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