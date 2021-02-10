Жителя Улан-Удэ оштрафовали за побои жены

Мужчина признал свою вину



Улан-удэнец во время ссоры с женой после совместного распития спиртного нанёс ей побои.



В судебном заседании мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном.



Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.



- В качестве смягчающих ответственность обстоятельств суд учёл совершение правонарушения впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей, наличие на иждивении двоих малолетних детей, положительную характеристику с места работы. Отягчающим ответственность обстоятельством признано совершение правонарушения в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.



Постановление не вступило в законную силу.