Жителя Улан-Удэ оштрафовали за побои жены

Мужчина признал свою вину
Улан-удэнец во время ссоры с женой после совместного распития спиртного нанёс ей побои.
В судебном заседании мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном.
Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.
- В качестве смягчающих ответственность обстоятельств суд учёл совершение правонарушения впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей, наличие на иждивении двоих малолетних детей, положительную характеристику с места работы. Отягчающим ответственность обстоятельством признано совершение правонарушения в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Постановление не вступило в законную силу.
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