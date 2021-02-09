В Бурятии росгвардейцы контролируют безопасность объектов ТЭК

Общество, Фото: пресс-служба Росгвардии по Бурятии

По результатам проверок в 2020 году составлены два административных протокола



В 2020 году сотрудники отделения государственного контроля управления Росгвардии по Бурятии выявили 32 нарушения обязательных требований по антитеррористической защищенности на объектах топливно-энергетического комплекса региона.



- В первую очередь мы проверяем системы физической защиты и технической укреплённости. К ним относятся система видеонаблюдения, ограждения по периметру, инженерно-технические и другие средства обеспечения безопасности. Все они должны находиться в исправном состоянии и отвечать предъявляемым требованиям, - отметил начальник отделения государственного контроля подполковник полиции Булат Доржиев.



Наибольшая доля выявленных нарушений относится к инженерно-техническим средствам охраны и защиты объекта, а также к системам охранной сигнализации.



По результатам проведённых проверок составлены два административных протокола и вынесено предписание со сроками устранения недостатков в 2021 году.



В этом году отделением госконтроля управления Росгвардии по республике планируется провести плановые проверки 6 объектов ТЭК, 5 организаций с ведомственной охраной, а также юридических лиц, чьи функции связаны с использованием и применением служебного оружия, сообщили в пресс-службе управления.

