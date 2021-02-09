10 школ строят в Иркутской области

Три школы возводят в рамках восстановления региона после наводнения



Строительство десяти школ идёт в Иркутской области. Пять из них возводят в рамках нацпроекта «Образование». В его рамках выделено 1,8 млрд руб., 0,6 млрд руб. из них - средства федерального бюджета, 1,2 млрд руб. – из областного бюджета.



На финальной стадии находится строительство школы на 725 учащихся в деревне Грановщина Иркутского района. Открыть её планируют 1 сентября. К концу года достроят ещё три объекта. Это общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном в микрорайоне Ленинградский Саянска, школа на 725 учащихся в микрорайоне «Рудоуправление» Слюдянки, школа на 520 учащихся в Нижнеудинске. В ближайшее время начнут возведение общеобразовательного учреждения в Иркутске на улице Багратиона. Оно рассчитано на 1275 детей. Выполнить работы планируется за два года.



В рамках областной программы «Развитие образования» строят два общеобразовательных учреждения. Одно находится в посёлке Мамакан Бодайбинского района, оно рассчитано на 250 учащихся, второе возводят в селе Баяндай Усть-Ордынского Бурятского округа. Учиться в нём будут 725 детей. Работы на обоих объектах завершат в 2021 году. Их стоимость составляет 408, 7 млн рублей и 874, 2 млн рублей соответственно.



Еще три здания общеобразовательных учреждений возводят в рамках восстановления региона после наводнения, которое произошло летом 2019 года. Это школа на 1275 мест посёлке Березовая Роща Тулуна. Её стоимость составляет 1,7 млн рублей. Сдать её в эксплуатацию должны в этом году. В следующем году завершат школу на 250 мест в Тулуне и школу-сад на 128 мест в деревне Евдокимова Тулунского района. Стоимость объектов составляет 477,5 млн рублей и 431,7 млн рублей соответственно, сообщили в пресс-службе правительства региона.

