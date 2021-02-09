Житель Бурятии украл у пенсионера мясо

Вор оставил после себя беспорядок



Житель Заиграевскоого района Бурятии обратился в полицию с заявлением о краже 15 кг мяса из веранды дома у его 86-летнего дяди. Мужчина сообщил, что приехал протопить печь, так как хозяин дома в этот момент находился на лечении в районной больнице. Зайдя в дом, он увидел беспорядок. На веранде выставлено окно и из ящика пропало мясо. Ущерб составил 4,5 тысячи рублей.



Сотрудниками уголовного розыска задержан 43-летний не работающий, ранее судимый за наркопреступление местный житель.



Следствием установлено, что мужчина в день кражи употреблял спиртные напитки. Выпив всё спиртное, он отправился на поиски очередной партии алкоголя. Проходя мимо дома потерпевшего, он заметил приоткрытую калитку дома и решил проникнуть в дом.



Пройдясь по жилищу и не найдя ничего ценного, мужчина вернулся на веранду, где в ящике увидел мясо и украл его.



Похищенное изъято.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

