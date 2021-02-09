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Житель Бурятии украл у пенсионера мясо

Житель Бурятии украл у пенсионера мясо
Общество,  Фото:pixabay.com
Вор оставил после себя беспорядок

Житель Заиграевскоого района Бурятии обратился в полицию с заявлением о краже 15 кг мяса из веранды дома у его 86-летнего дяди. Мужчина сообщил, что приехал протопить печь, так как хозяин дома в этот момент находился на лечении в районной больнице. Зайдя в дом, он увидел беспорядок. На веранде выставлено окно и из ящика пропало мясо. Ущерб составил 4,5 тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска задержан 43-летний не работающий, ранее судимый за наркопреступление местный житель.

Следствием установлено, что мужчина в день кражи употреблял спиртные напитки. Выпив всё спиртное, он отправился на поиски очередной партии алкоголя. Проходя мимо дома потерпевшего, он заметил приоткрытую калитку дома и решил проникнуть в дом.

Пройдясь по жилищу и не найдя ничего ценного, мужчина вернулся на веранду, где в ящике увидел мясо и украл его.

Похищенное изъято.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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