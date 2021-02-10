Республиканское первенство по русским и стоклеточным шашкам планируется провести в мае
В Бурятии перенесён ряд соревнований по шашкам, которые традиционно проводились в начале года. Перенос связан с ограничительными мерами, действующими в республике, и завышенными требованиями к проведению соревнований, сообщает федерация шашек РБ.
Часть турниров была перенесена на осень. Среди них чемпионаты Бурятии по русским и стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин, а также первенство республики среди ветеранов.
Первенство Бурятия по русским и стоклеточным шашкам среди юношей и девушек предположительно будет проведено в селе Кижинга с 1 по 3 мая этого года.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии ряд соревнований по шашкам перенесли на осень
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