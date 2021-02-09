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В Улан-Удэ у наркомана изъяли гашиш

В Улан-Удэ у наркомана изъяли гашиш
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

Ночью 7 февраля во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции по улице Гагарина заметили молодого человека, который распивал спиртное. Мужчину доставили в пункт полиции для составления административного протокола за распитие алкогольной продукции в общественных местах.

При личном досмотре у 31-летнего улан-удэнца обнаружено наркотическое средство - гашиш массой около 5 граммов. Подозреваемый пояснил, что изготовил наркотическое средство для собственного употребления.

Также у мужчины установлен факт потребления наркотика, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, временно не работает.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


наркотики
 
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