Возбуждено уголовное дело
Ночью 7 февраля во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции по улице Гагарина заметили молодого человека, который распивал спиртное. Мужчину доставили в пункт полиции для составления административного протокола за распитие алкогольной продукции в общественных местах.
При личном досмотре у 31-летнего улан-удэнца обнаружено наркотическое средство - гашиш массой около 5 граммов. Подозреваемый пояснил, что изготовил наркотическое средство для собственного употребления.
Также у мужчины установлен факт потребления наркотика, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.
Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, временно не работает.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ у наркомана изъяли гашиш
Общество, Фото:
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