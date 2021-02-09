Им стал представитель Агинского округа
В Агинском Бурятском округе специальный приз вручили лучшему тренеру по вольной борьбе Забайкальского края за 2020 год. Им стал Бато Базаров, тренер по вольной борьбе спортивной школы олимпийского резерва №3 Забайкальского края.
Бато Базаров становится обладателем награды во второй раз, так как первым удостоившимся звания «Лучший тренер по вольной борьбе Забайкальского края» в 2014 году был именно он. В 2015 награду получил Бато Батоев из Зугалая, в 2016 году – Цырен-Доржи Намсараев из села Цаган-Ола Могойтуйского района, в 2017 году – Валерий Содбоев из села Цаган-Ола, в 2018 году – Дугаржап Жаргалов из Могойтуя, в 2019 году – Болот Баясхаланов из Аги.
Напомним, что специальное звание «Лучший тренер по вольной борьбе Забайкальского края» было учреждено сенатором РФ Баиром Жамсуевым ещё в 2014 году. Наиболее отличившихся тренеров выбирает комиссия согласно установленной системе критериев и показателей эффективности работы за год: оценивается деятельность тренеров-преподавателей по поддержке одаренных детей; результативность выступлений воспитанников в спортивно-массовых мероприятиях; стабильность состава воспитанников; качество учебно-методической деятельности, и также общественная деятельность. Устоявшая традиция награждения включает вручение диплома и специальной денежной премии лично от сенатора.
Заслуженный тренер России Бато Базаров воспитал знаменитого забайкальца – бронзового призёра Олимпиады 2008 года в Пекине Базара Базаргуруева. Кроме плеяды титулованных спортсменов, он вырастил пятерых сыновей – они все добились спортивного звания «мастер спорта России» по вольной борьбе. Также в 2016 году Бато Базаров стал обладателем общественной награды всероссийской премии «Папа Года» в категории «Отец-семьянин», сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Забайкалье выбрали лучшего тренера по вольной борьбе
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