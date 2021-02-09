 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 февраля

08 февраля

Популярное

В Забайкалье выбрали лучшего тренера по вольной борьбе

В Забайкалье выбрали лучшего тренера по вольной борьбе
Общество,  Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Им стал представитель Агинского округа

В Агинском Бурятском округе специальный приз вручили лучшему тренеру по вольной борьбе Забайкальского края за 2020 год. Им стал Бато Базаров, тренер по вольной борьбе спортивной школы олимпийского резерва №3 Забайкальского края.

Бато Базаров становится обладателем награды во второй раз, так как первым удостоившимся звания «Лучший тренер по вольной борьбе Забайкальского края» в 2014 году был именно он. В 2015 награду получил Бато Батоев из Зугалая, в 2016 году – Цырен-Доржи Намсараев из села Цаган-Ола Могойтуйского района, в 2017 году – Валерий Содбоев из села Цаган-Ола, в 2018 году – Дугаржап Жаргалов из Могойтуя, в 2019 году – Болот Баясхаланов из Аги.

Напомним, что специальное звание «Лучший тренер по вольной борьбе Забайкальского края» было учреждено сенатором РФ Баиром Жамсуевым ещё в 2014 году. Наиболее отличившихся тренеров выбирает комиссия согласно установленной системе критериев и показателей эффективности работы за год: оценивается деятельность тренеров-преподавателей по поддержке одаренных детей; результативность выступлений воспитанников в спортивно-массовых мероприятиях; стабильность состава воспитанников; качество учебно-методической деятельности, и также общественная деятельность. Устоявшая традиция награждения включает вручение диплома и специальной денежной премии лично от сенатора.

Заслуженный тренер России Бато Базаров воспитал знаменитого забайкальца – бронзового призёра Олимпиады 2008 года в Пекине Базара Базаргуруева. Кроме плеяды титулованных спортсменов, он вырастил пятерых сыновей – они все добились спортивного звания «мастер спорта России» по вольной борьбе. Также в 2016 году Бато Базаров стал обладателем общественной награды всероссийской премии «Папа Года» в категории «Отец-семьянин», сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ Забайкальский край спорт вольная борьба тренер награждение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин выиграл всероссийские соревнования по дзюдо
Иркутянин выиграл всероссийские соревнования по дзюдо
Общество, 09.02.2021
Спортсмен включён в состав сборной команды России
Жительница Улан-Удэ претендует на звание «Воспитатель года России»
Жительница Улан-Удэ претендует на звание «Воспитатель года России»
Общество, 09.02.2021
Она представит Бурятию на заключительном этапе всероссийского профессионального конкурса
В Забайкалье выбрали лучшего тренера по вольной борьбе
В Забайкалье выбрали лучшего тренера по вольной борьбе
Общество, 09.02.2021
Им стал представитель Агинского округа
В Иркутской области учёных поощрили званиями и грамотами
В Иркутской области учёных поощрили званиями и грамотами
Общество, 09.02.2021
Церемонию награждения провели в День российской науки
Пловец из Бурятии победил на «Кубке Золотого Кольца»
Пловец из Бурятии победил на «Кубке Золотого Кольца»
Общество, 09.02.2021
Юный спортсмен стал первым на дистанциях 50, 100, 200 метров
Учитель из Агинского округа стала победителем международного конкурса
Учитель из Агинского округа стала победителем международного конкурса
Общество, 09.02.2021
Она награждена золотой медалью в номинации «Инновации»
В Бурятии закончилось первенство республики по боксу
В Бурятии закончилось первенство республики по боксу
Общество, 09.02.2021
Открытие соревнований посетила делегация федерации бокса России
Борцы Иркутской области успешно выступили на чемпионате СФО
Борцы Иркутской области успешно выступили на чемпионате СФО
Общество, 09.02.2021
Победу одержали Юлиан Гергенов и Юрий Иванов
Глава Бурятии наградил представителей науки и образования
Глава Бурятии наградил представителей науки и образования
Общество, 09.02.2021
Он также поздравил призёра всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»
В Бурятии росгвардейцы контролируют безопасность объектов ТЭК
В Бурятии росгвардейцы контролируют безопасность объектов ТЭК
Общество, 09.02.2021
По результатам проверок в 2020 году составлены два административных протокола
10 школ строят в Иркутской области
10 школ строят в Иркутской области
Общество, 09.02.2021
Три школы возводят в рамках восстановления региона после наводнения
Основной этап переписи населения в Бурятии стартует в сентябре
Основной этап переписи населения в Бурятии стартует в сентябре
Общество, 09.02.2021
Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному году, чаще пользуются электронными услугами
В Улан-Удэ камерами зафиксировано более 11 тысяч нарушений
В Улан-Удэ камерами зафиксировано более 11 тысяч нарушений
Общество, 09.02.2021
В отношении нарушителей возбуждены административные дела
В Бурятии ликвидируют крупную свалку
В Бурятии ликвидируют крупную свалку
Общество, 09.02.2021
Свалка угрожает экологической безопасности озера и здоровью местных жителей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^