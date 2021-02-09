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В Бурятии поджигателю автовокзала смягчили наказание

В Бурятии поджигателю автовокзала смягчили наказание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Преступление произошло 9 лет назад

Верховным судом Бурятии в апелляционном порядке пересмотрен приговор районного суда в отношении мужчины. Он признан виновным в поджоге в 2012 году здания автовокзала в Джидинском районе и совершении покушения на убийство потерпевшего группой лиц с особой жестокостью.

В отношении остальных лиц вынесены обвинительные приговоры.

Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, потерпевший смог самостоятельно покинуть помещение и предпринять меры к вызову посторонней помощи.

Судом первой инстанции мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на 1 год.

- Не согласившись с приговором, прокурор подал апелляционное представление в связи с допущенным судом нарушением уголовного закона и назначением чрезмерно мягкого наказания. Сам осуждённый, признавая себя виновным в совершении преступления, указал в своей жалобе об отсутствии умысла на убийство, поскольку в его совершении не участвовал, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

Суд апелляционной инстанции приговор районного суда изменил, исключил указание на назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы, смягчив мужчине наказание до 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

суд приговор
 
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