В Бурятии поджигателю автовокзала смягчили наказание

Суд апелляционной инстанции приговор районного суда изменил, исключил указание на назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы, смягчив мужчине наказание до 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.





Верховным судом Бурятии в апелляционном порядке пересмотрен приговор районного суда в отношении мужчины. Он признан виновным в поджоге в 2012 году здания автовокзала в Джидинском районе и совершении покушения на убийство потерпевшего группой лиц с особой жестокостью.В отношении остальных лиц вынесены обвинительные приговоры.Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, потерпевший смог самостоятельно покинуть помещение и предпринять меры к вызову посторонней помощи.Судом первой инстанции мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на 1 год.- Не согласившись с приговором, прокурор подал апелляционное представление в связи с допущенным судом нарушением уголовного закона и назначением чрезмерно мягкого наказания. Сам осуждённый, признавая себя виновным в совершении преступления, указал в своей жалобе об отсутствии умысла на убийство, поскольку в его совершении не участвовал, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.