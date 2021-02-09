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73-летняя улан-удэнка, поставившая прививку от COVID-19: «Не надо бояться»

73-летняя улан-удэнка, поставившая прививку от COVID-19: «Не надо бояться»
Общество,  Фото:pixabay.com
Перед вакцинацией пожилые люди проходили предварительное обследование, а после – наблюдались

Улан-удэнка Татьяна Пустынцева, которая проживает сейчас в центре «Доверие», советует жителям республики ставить прививку от коронавируса. Ей поставили прививку в январе. Перед вакцинацией пожилые люди проходили предварительное обследование, после – наблюдались.

- Прививку ставили в январе. Когда мы пришли, во-первых, доктор осматривал, мерили давление, проверяли на сахар, спрашивали, какие есть хронические заболевания, но потом поставили прививку, полчаса сидели, ждали, когда всё это. Потом мы пошли домой. Чувствую себя нормально. Не только я, нас тут много ставило. Во-вторых, приходили к нам несколько раз в день, спрашивали, как вы себя чувствуете. Никому плохо вроде не было, не слышно было, чтобы кому-то плохо было. Температуры не было, чувствую себя нормально. В нашем-то возрасте, я считаю, что это хорошо. Всем советую ставить прививку. Действительно, мы надеемся на лучшее, даст бог, мы из самоизоляции хоть выйдем быстрее, даст бог, всему миру, стране, всем людям, чтобы эта зараза ушла. Надеюсь, нам это поможет. Спасибо тем, кто всё это организовал. Искренне, - рассказала горожанка.

Она отмечает - не надо бояться прививки.

- Не бойтесь, прививайтесь. Я всем знакомым, друзьям советую – делать надо, чтобы не болеть, заразу не распространять, - заключила Татьяна Пустынцева.

Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие» также прошли вакцинацию.

- 25 января я поставила прививку, мы сначала пошли к терапевту, подписали согласие на прививку, анкету заполнили, после этого прошли в процедурный кабинет ставить прививку. В первый день днём нормально себя чувствовала, к вечеру поднялась небольшая температура, на следующий день всё было нормально. Сейчас хорошо себя чувствую, - говорит Анастасия Рыжакова.

Она добавляет, что поставила прививку, чтобы обезопасить себя, своих родных, близких, а также бабушек и дедушек, проживающих в «Доверии».

- Желательно, чтобы все поставили прививку - чтобы уже мы наконец все вышли из изоляции, чтобы люди были все здоровы и не болели, - резюмировала Анастасия Рыжакова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в подведомственных учреждениях минсоцзащиты началась вакцинация сотрудников и проживающих граждан. Вакцинация проходит в 15 домах-интернатах и 20 организациях социальной помощи семье и детям. Кроме того, прививочная кампания стартовала и в негосударственных учреждениях из числа поставщиков социальных услуг.

По данным на 1 февраля, в учреждениях минсоцзащиты почти 54% сотрудников прошли вакцинацию.

- Социальные работники ежедневно контактируют с большим количеством людей. Поэтому они, наравне с учителями и врачами, проходят вакцинацию в первую очередь. Вакцину против COVID-19 уже получили 53,8%. И 72,6% граждан, проживающих в наших учреждениях – поведала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, - Вакцинация от новой коронавирусной инфекции продолжается. Непосредственно перед прививкой каждого сотрудника и гражданина осматривает врач. При этом особое внимание уделяется пациентам с хроническими заболеваниями, имеющим противопоказания к вакцинации.

вакцинация
 
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