В Бурятии местами небольшой снег

В Улан-Удэ днём -5,-7



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 февраля ночью по северному Прибайкалью и юго-западным районам местами небольшой снег; днём по южному берегу Байкала умеренные снегопады. Ветер переменный 4-9, по южному побережью Байкала порывы до 15 м/с, позёмка.



Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью, юго-западным районам местами -11,-16, днём -5,-10, местами по югу, юго-западу до +3, по северу до -11,-16.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -17,-19, днём -5,-7.

