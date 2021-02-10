В Улан-Удэ днём -5,-7
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 февраля ночью по северному Прибайкалью и юго-западным районам местами небольшой снег; днём по южному берегу Байкала умеренные снегопады. Ветер переменный 4-9, по южному побережью Байкала порывы до 15 м/с, позёмка.
Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью, юго-западным районам местами -11,-16, днём -5,-10, местами по югу, юго-западу до +3, по северу до -11,-16.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -17,-19, днём -5,-7.
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, Фото:
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