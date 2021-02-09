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В Иркутской области рецидивист застрелил односельчан

В Иркутской области рецидивист застрелил односельчан
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина 18 лет провёл в колонии

В Иркутской области 59-летнему жителю Куйтунского района предъявлено обвинение в убийстве двух человек.

По версии следствия, ночью 4 февраля в доме в посёлке Новая Тельба между односельчанами, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. Мужчина решил убить своих обидчиков. Он сходил за ружьём, которое было спрятано в лесу, вернулся в дом и застрелил 26-летнюю девушку и её 29-летнего сожителя.

По горячим следам подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции. Следователями СКР установлено, что ранее мужчина отбывал наказания в исправительной колонии за убийство нескольких человек и покушение на убийство коллеги, в общей сложности 18 лет.

Мужчина арестован, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Иркутская область убийство
 
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