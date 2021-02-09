Победу одержали Юлиан Гергенов и Юрий Иванов
Спортсмены Иркутской области успешно выступили на чемпионате Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди мужчин. Соревнования прошли с 7 по 8 февраля на базе академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили в Красноярске.
Победу одержали Юлиан Гергенов в весовой категории 65 кг и Юрий Иванов в весе 92 кг. Серебряными призёрами стали Григорий Балтуков (весовая категория 61 кг), Михаил Мухтыров (70 кг) и Дмитрий Орлов (86 кг). Бронзовые медали взяли Валерий Хунгуреев (70 кг) и Павел Шишлаков (74 кг).
Спортсмены тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Тамир» имени И.И. Тыхреновой под руководством Руслана Борокшонова и Баира Ильина. Теперь борцам предстоит участвовать в чемпионате России, который состоится в марте в Улан-Удэ. Также в чемпионате страны примут участие Фёдор и Александр Балтуевы, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Борцы Иркутской области успешно выступили на чемпионате СФО
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