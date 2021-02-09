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В Улан-Удэ хотят установить статую Будды из байкальского кедра

В Улан-Удэ хотят установить статую Будды из байкальского кедра
Общество,  Фото:ulan-ude-info.ru
На Верхней Березовке строится масштабный Дворец Будды

В канун праздника Белого месяца мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков по посетил улан-удэнский дацан на Верхней Березовке. Здесь строится масштабный Дворец Будды сострадания и милосердия Арьябалын Ордан - Авалокитешвары, где планируется установить статую Будды высотой 21 метр из байкальского кедра.

- Сегодня вместе с Баиром ламой Цыбиковым посмотрели строительство ещё одного дугана на территории городского дацана: Дворца Будды сострадания и милосердия. Статуя Будды, которая будет внутри, может стать единственной в мире, изготовленной из байкальского кедра, и единственной в России по высоте. Думаю, наш дацан, который находится на территории города Улан-Удэ, будут посещать ещё больше прихожан и гостей столицы, - отметил Игорь Шутенков.

В новом Дворце планируется открыть ретритный центр, библиотеку – сделать просветительский буддийский центр. Здесь будут проводить не только молебны, но и различные лекции.

На сегодня выполнено около 50 процентов работ, большую помощь оказывают спонсоры. Сейчас в канун Сагаалгана все прихожане, приходя в дацан, могут оказать посильную помощь в строительстве, покупая именные кирпичи. На них можно написать своё имя и потом при строительстве их заложат в стены Дворца.

Мэр и Баир лама также обсудили вопросы благоустройства прилегающей территории улан-удэнского дацана.

- С приходом Игоря Юрьевича, мы начали очень плотно общаться. Он понимает наши проблемы. Будем работать с мэрией чтобы благоустраивать территорию нашего дацана, - сказал Баир лама Цыбиков, соржо лама Диважин Дугана.

Диважин дуган строился также методом народной стройки. Его торжественное открытие состоялось в 2007 году. Около 30 тысяч человек купили кирпичи на его строительство, люди писали на них свои имена и оставляли для закладки в стены дугана, сообщили в пресс-службе мэрии.


буддизм Мэрия Улан-Удэ
 
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