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В Бурятии в январе досмотрено более 19 тысяч тонн продукции

В Бурятии в январе досмотрено более 19 тысяч тонн продукции
Общество,  Фото:pixabay.com
Россельхознадзор предоставил некоторые данные о работе за январь

В январе в пунктах пропуска МАПП «Кяхта», ЖДПП «Наушки», международного аэропорта города Улан-Удэ «Мухино», а также на крупных железнодорожных станциях осуществлён контроль перевозки 19 113 тонн животноводческой продукции.

В течение месяца досмотрено 3243 тонны молочной, 1847 тонн мясной, 677 тонн рыбной продукции, 13 251 тонна кормов, 18 тонн сырья, 27 тонн желатина, 38 тонн удобрений, 12 тонн продуктов быстрого приготовления.

При экспорте осуществлён контроль перевозки 585 тонн животноводческой продукции, которая была отправлена в Монголию и Китай.

При импорте проконтролирована 481 тонн продукции, которая в течение месяца в Бурятию поступала из Монголии, Китая, Беларуси и Казахстана, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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