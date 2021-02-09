В Чите из-за Дугжуубы перекроют улицу

Движение будет ограничено для всех транспортных средств
В Читинском дацане «Дамба Брайбунлинг» 10 февраля с 17:00 до 21:00 пройдёт религиозное мероприятие «Дугжууба». Начало обряда состоится в 18:00.
Будет закрыто движение для всех транспортных средств по улице Сосновой от улицы Курнатовского до улицы Богомягкова, а также ограничено движение для всех транспортных средств по улице Курнатовского от улицы Сосновой до улицы Коханского на время прохождения участников мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Читы.
Напомним, что в Бурятии верующих попросили не посещать обряд «Дугжууба».
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Общество, Фото:
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