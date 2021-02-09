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В Бурятии ушла из жизни опытный фельдшер

В Бурятии ушла из жизни опытный фельдшер
Общество, 
Людмилы Плюсниной не стало на 61-м году жизни

8 февраля ушла из жизни фельдшер Мало-Куналейской Врачебной амбулатории Людмила Алексеевна Плюснина. Всего чуть больше года, Людмила Алексеевна ушла на заслуженный отдых. На странице больнице в соцсети сообщили, что причиной смерти стал коронавирус.

Людмила Алексеевна Плюснина родилась 20 апреля 1959 года в селе Красный- Яр Бичурского района. Закончила Кяхтинское медицинское училище по специальности фельдшер в 1978 году. После окончания вернулась на родину.

Людмила Алексеевна внесла большой вклад в развитие здравоохранения Бичурского района. Трудовой стаж 40 лет. Сначала работала медицинской сестрой в детском саду, с 1994 фельдшером Мало-Куналейского ПУ №30, а с 2001 года- фельдшером Мало-Куналейской Врачебной амбулатории; в последние годы- диспетчером Пункта скорой помощи. За свой многолетний и добросовестный труд неоднократно награждалась Грамотами Министерства здравоохранения Республики Бурятия, Администрации Бичурского района и Бичурской ЦРБ.

Людмила Алексеевна – человек, которого знали не только в Малом-Куналее и близлежащих сёлах, но и в районе. Она пользовалась заслуженным уважением коллег, была настоящим профессионалом и знатоком своего дела, надёжным другом, мудрым и добрым наставником. Заботливая дочь, любящая мама, хорошая хозяйка, верная жена.

- Всё медицинское сообщество Бичурского района скорбит по поводу преждевременной смерти Людмилы Алексеевны Плюсниной и выражает глубокие соболезнования врачу педиатру Анне Николаевне Саликовой, всем родным и близким, - сообщают коллеги.
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