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В Бурятии Мухоршибирском районе проверили школьные автобусы

В Бурятии Мухоршибирском районе проверили школьные автобусы
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Дорожные полицейские напомнили водителям ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями управления образования Мухоршибирского района Бурятии провели профилактическое мероприятие «Школьный автобус», сообщает УГИБДД по Бурятии.

В ходе мероприятия было проверено техническое состояние транспорта, в частности, наличие и исправность ремней безопасности, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность перевозок маленьких пассажиров специализированными автобусами.

Кроме технического состояния внимание было уделено водительскому составу. Сотрудники ГИБДД проверили водительские удостоверения, документы на транспортное средство, отметки о прохождении медицинского осмотра. В ходе встречи автоинспекторы также побеседовали с водителями о необходимости соблюдения ПДД и призвали их быть внимательными на дорогах.

- Помните, что от ваших действий зависят жизнь и здоровье детей, - добавили полицейские.
ГИБДД школьники ПДД
 
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