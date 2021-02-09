Дорожные полицейские напомнили водителям ПДД
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями управления образования Мухоршибирского района Бурятии провели профилактическое мероприятие «Школьный автобус», сообщает УГИБДД по Бурятии.
В ходе мероприятия было проверено техническое состояние транспорта, в частности, наличие и исправность ремней безопасности, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность перевозок маленьких пассажиров специализированными автобусами.
Кроме технического состояния внимание было уделено водительскому составу. Сотрудники ГИБДД проверили водительские удостоверения, документы на транспортное средство, отметки о прохождении медицинского осмотра. В ходе встречи автоинспекторы также побеседовали с водителями о необходимости соблюдения ПДД и призвали их быть внимательными на дорогах.
- Помните, что от ваших действий зависят жизнь и здоровье детей, - добавили полицейские.
В Бурятии Мухоршибирском районе проверили школьные автобусы
Общество, Фото:
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