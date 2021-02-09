Юный спортсмен стал первым на дистанциях 50, 100, 200 метров
С 6 по 7 февраля в Кирове прошёл первый этап международного турнира по плаванию «Кубок Золотого Кольца». Соревнования проводились среди юношей и девушек в шести возрастных группах от 9 до 14 лет.
Бурятию на соревнованиях представили два спортсмена: Даши Норбоев и Лев Очиров. Даши Норбоев выиграл «золото» на дистанциях 50, 100, 200 метров брассом. Лев Очиров занял второе место на дистанции 50 метров баттерфляем и третье место на дистанции 100 метров баттерфляем.
Оба спортсмена тренируются в республиканской спортивной школе плавания под руководством Капитона Захарова, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Пловец из Бурятии победил на «Кубке Золотого Кольца»
Общество, Фото:
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