Пловец из Бурятии победил на «Кубке Золотого Кольца»

Общество, Фото: республиканская спортивная школа плавания

Юный спортсмен стал первым на дистанциях 50, 100, 200 метров



С 6 по 7 февраля в Кирове прошёл первый этап международного турнира по плаванию «Кубок Золотого Кольца». Соревнования проводились среди юношей и девушек в шести возрастных группах от 9 до 14 лет.



Бурятию на соревнованиях представили два спортсмена: Даши Норбоев и Лев Очиров. Даши Норбоев выиграл «золото» на дистанциях 50, 100, 200 метров брассом. Лев Очиров занял второе место на дистанции 50 метров баттерфляем и третье место на дистанции 100 метров баттерфляем.



Оба спортсмена тренируются в республиканской спортивной школе плавания под руководством Капитона Захарова, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

