Ущерб составил 199 тысяч рублей
Днём 8 февраля в полицию Джидинского района Бурятии поступило сообщение от сотрудников лесничества о выявлении незаконной рубки леса. В ходе профилактического рейда они заметили грузовой автомобиль, выезжающий из лесоделяны.
Прибывшие на место полицейские установили, что 24-летний житель села Оёр произвёл незаконную рубку деревьев для заготовки дров. Ущерб лесному фонду составил 199 тысяч рублей. Молодой человек ранее не привлекался к уголовной ответственности, не работает.
Сотрудниками полиции изъяты спиленный лес, грузовой автомобиль, бензопила.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии вырубил деревья для заготовки дров
Общество, Фото:
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