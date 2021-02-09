Житель Бурятии вырубил деревья для заготовки дров

Ущерб составил 199 тысяч рублей



Днём 8 февраля в полицию Джидинского района Бурятии поступило сообщение от сотрудников лесничества о выявлении незаконной рубки леса. В ходе профилактического рейда они заметили грузовой автомобиль, выезжающий из лесоделяны.



Прибывшие на место полицейские установили, что 24-летний житель села Оёр произвёл незаконную рубку деревьев для заготовки дров. Ущерб лесному фонду составил 199 тысяч рублей. Молодой человек ранее не привлекался к уголовной ответственности, не работает.



Сотрудниками полиции изъяты спиленный лес, грузовой автомобиль, бензопила.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

