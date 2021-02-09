Дзюдоистка из Улан-Удэ стала призёром всероссийских соревнований

Она получила путёвку на первенство России



С 5 по 7 февраля в Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования по дзюдо, посвящённые памяти героя-разведчика Н.И. Кузнецова среди юниоров и юниорок до 23 лет. Свыше 300 спортсменов из 23 регионов разыграли 14 комплектов наград: 7 среди юниоров и 7 среди юниорок.



От Бурятии принимали участие спортсмены школы дзюдо и самбо «Кодокан». По результатам боёв Валерия Солдатова заняла третье место в весовой категории до 48 кг и получила путёвку на первенство России, сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества.



Напомним, что по итогам всероссийских соревнований победители и призёры проходят отбор на первенство России по дзюдо до 23 лет, которое пройдёт в апреле во Владивостоке.

